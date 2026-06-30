Como fazer o alistamento militar obrigatório antes do prazo final?

O prazo para alistamento militar obrigatório termina nesta terça-feira (30) para jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2026. Mulheres da mesma idade também podem se alistar voluntariamente nas Forças Armadas até hoje. O processo é gratuito e pode ser feito online ou presencialmente.

Como fazer o alistamento militar?

É necessário ter cadastro no Gov.br e se inscrever no site Alistamento Online. Quem preferir pode ir pessoalmente a uma Junta de Serviço Militar. São exigidos certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade ou CTPS e comprovante de residência recente.

O que acontece após o alistamento?

O jovem recebe o Certificado de Alistamento Militar e deve consultar o site periodicamente para saber se foi dispensado ou se deverá comparecer à seleção geral no segundo semestre de 2026. Se convocado, fará exames médicos, odontológicos, testes físicos e entrevistas antes da possível incorporação em uma das três Forças Armadas.

Quando ocorre a dispensa do serviço militar?

A dispensa pode acontecer por excesso de contingente ou se o jovem morar em município que não contribui com pessoal para o serviço militar. Para receber o Certificado de Dispensa de Incorporação é necessário participar da cerimônia de juramento à bandeira.

Quais as consequências de perder o prazo?

Jovens do sexo masculino que perderem o prazo devem pagar multa e regularizar a situação em uma junta militar. Sem a regularização, ficam impedidos de obter passaporte, assumir cargos públicos, matricular-se em instituições de ensino, participar de concursos públicos e receber benefícios sociais.

Mulheres podem fazer o alistamento militar?

Sim, mulheres que completam 18 anos em 2026 podem se alistar voluntariamente nas Forças Armadas até esta terça-feira. O processo é o mesmo dos homens, com cadastro no Gov.br e inscrição no site Alistamento Online ou comparecimento presencial a uma Junta de Serviço Militar.