A chance para mudar de vida e ser milionário pode estar em acertar as seis dezenas da Mega-Sena que sorteia nesta quarta-feira (7) R$ 100 milhões. É tanto dinheiro que daria para comprar uma cobertura em Ipanema (R$ 30 milhões), um carro de luxo McLaren (R$ 8 milhões), mais um jatinho (R$ 32 milhões) e ainda sim ficar com um “pequeno” troco de R$ 30 milhões para investir.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br). O sorteio desta quarta-feira será realizado a partir das 20 horas, horário de Brasília, no Espaço Loterias CAIXA, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Curitiba pé quente

Quando se trata prêmio da Mega-Sena, os curitibanos têm a sorte a favor da cidade. Em 2019, um curitibano faturou R$ 8 milhões ao realizar uma aposta numa lotérica do Juvevê. Em 2018, uma aposta feita na cidade rendeu prêmio de R$ 105 milhões e outro de R$ 20 milhões. Quem sabe nesta quarta a aposta vencedora seja de Curitiba?

