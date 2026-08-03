Agosto 2026 tem feriado? Veja o calendário completo do mês

Em agosto de 2026, o Brasil terá um calendário sem feriados nacionais, mas repleto de datas significativas para a sociedade e a economia. O ponto central do mês ocorre no dia 9 de agosto, com a celebração do Dia dos Pais, evento que movimenta bilhões de reais no comércio e reforça, sob a ótica científica, a importância do vínculo afetivo para o desenvolvimento infantil.

Além dessa homenagem, o período é marcado por importantes momentos de conscientização, como o Dia Nacional da Saúde (05), e celebrações culturais como o Dia do Folclore (22).

Principais Datas Comemorativas de Agosto de 2026

O Dia dos Pais de 2026 será celebrado no dia 9 de agosto, consolidando-se como o evento de maior relevância social e econômica do mês, apesar de não ser um feriado nacional.

A data, comemorada tradicionalmente no segundo domingo de agosto, desempenha um papel duplo na sociedade brasileira: atua como um motor para o comércio e como um momento de reflexão sobre a importância da figura paterna no desenvolvimento humano.

Confira essa e outras datas comemorativas de agosto em 2026:

05 de agosto (Quarta-feira)

Dia Nacional da Saúde, data dedicada à conscientização sobre a importância do bem-estar e dos cuidados com o corpo.

06 de agosto (Quinta-feira)

Dia Nacional dos Profissionais da Educação, voltado à valorização de quem atua no setor educacional.

09 de agosto (Domingo)

Celebração do Dia dos Pais e do Dia Internacional dos Povos Indígenas.

11 de agosto (Terça-feira)

Um dia com múltiplas homenagens, incluindo o Dia do Estudante, do Advogado, do Garçom e o Dia da Televisão.

15 de agosto (Sábado)

Dia da Assunção de Nossa Senhora (data religiosa)

17 de agosto (Segunda-feira)

Dia do Patrimônio Histórico Nacional, voltado à preservação de monumentos e tradições do país.

22 de agosto (Sábado)

Dia do Folclore, que celebra as tradições e lendas da cultura popular brasileira.

25 de agosto (Terça-feira)

Dia do Soldado, em homenagem aos membros das forças armadas, e Dia do Feirante.

30 de agosto (Domingo)

Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, focado na divulgação de informações sobre a doença.