Agências bancárias reabrem nesta quarta-feira a partir do meio-dia

As agências bancárias voltam a atender presencialmente seus clientes nesta Quarta-Feira de Cinzas (18/02). O expediente bancário será retomado a partir das 12h (horário de Brasília) na maior parte do país, com encerramento no horário habitual de cada unidade.

Nas cidades onde as agências costumam fechar antes das 15h, haverá uma adaptação no horário de abertura. Essas unidades começarão o atendimento mais cedo, garantindo pelo menos três horas de funcionamento para o público.

O feriado de carnaval manteve as agências fechadas durante segunda-feira (16/02) e terça-feira (17/02). Por conta dessa pausa, os boletos de cobrança e contas de consumo como água, energia e telefone que venceram entre sábado (14/02) e ontem poderão ser quitados hoje sem qualquer acréscimo ou multa.

Para maior comodidade, os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos através do sistema DDA (Débito Direto Autorizado).