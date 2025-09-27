Advogado do Paraná compra ilha milionária em Santa Catarina

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O advogado natural de São Mateus do Sul, no interior do Paraná, Igor José Ogar, tornou-se o novo proprietário da Ilha da Saudade, localizada no litoral de Santa Catarina. A ilha, com 600 m², situada no bairro Coqueiros, em Florianópolis, foi arrematada em um leilão realizado nesta quarta-feira (24/09) por um valor quase duas vezes maior que o anunciado inicialmente.

O site do leiloeiro Joyce Ribeiro Leilões havia listado a ilha por R$ 2,2 milhões. O lance inicial partia de pouco mais de R$ 1 milhão. No entanto, após 124 lances disputados, Igor José Ogar adquiriu o terreno por R$ 4,04 milhões, quase o dobro da avaliação. O valor do arremate deverá ser pago à vista.

Além do acesso privilegiado às praias próximas, a propriedade inclui uma casa de 118 m², que pertencia a uma construtora condenada a pagar R$ 8,7 milhões em dívidas tributárias à União.

O terreno arrematado, embora faça parte do patrimônio da União, pode integrar propriedades privadas quando regularizadas. A Ilha da Saudade, nesse caso, passa a integrar o patrimônio particular do advogado, que não declarou publicamente qual será a finalidade.

Quem é o advogado?

O advogado Igor José Ogar, de 49 anos, mantém escritórios de advocacia especializados em direito cível e criminal em Curitiba, Francisco Beltrão e São Paulo, além de uma filial em Caxias, em Portugal.

Também atuando como influenciador digital, Igor ganhou destaque na mídia por defender personalidades famosas, incluindo o médico Marcos Harter, ex-participante de A Fazenda e Big Brother Brasil; a dupla sertaneja Diego e Victor Hugo; e Newton Ishii, mais conhecido como o “Japonês da Federal”.