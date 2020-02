A adolescente de 16 anos, que estava desaparecida desde a tarde de segunda-feira, 10, quando saiu de casa para encontrar um amigo no Parque Chácara do Jockey, na Avenida Francisco Morato, na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo, foi localizada na região da Avenida Paulista.

A mãe postou a informação em um perfil em uma rede social. A família, que mora na Vila Andrade, na região do Morumbi, fez boletim de ocorrência sobre o desaparecimento no 89ª DP. Segundo a mãe, a garota não tem histórico de brigas ou de fugas de casa. Ainda de acordo com a mãe, a menina não tem nenhum problema psicológico.

Quando saiu de casa, a jovem usava roupas largas. Ela também estaria com o cabelo bem mais curto do que aquele que aparece na foto que foi divulgada. A imagem dela também foi publicada pela página do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (Plid), do Ministério Público.

O cartaz de procura-se viralizou em grupos de WhatsApp e nas redes sociais.