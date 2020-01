Acumulada há 66 concursos, a Timemania promete um prêmio de R$ 26 Milhões para quem acertar as sete dezenas sorteadas, entre as 80 disponíveis no volante de aposta. É um dos maiores prêmios já oferecidos para a loteria desde que ela foi criada. O recorde, até hoje, foi de aproximadamente R$ 32 milhões.

Resultado Timemania 1433

08, 35, 42, 53, 61, 69 e 78. Time do Coração: Remo (PA)

O último prêmio foi pago pela Timemania no dia 6 de agosto de 2019, no concurso 1366. O vencedor na ocasião levou para casa cerca de R$ 12,5 milhões. O time do coração, naquele concurso, foi o Coritiba (PR).

A Timemania foi uma loteria criada pelo Governo Federal para ajudar na quitação de dívidas fiscais de times de futebol. Uma parte do valor arrecadado por cada time pode ser revertida para o pagamento dessas pendências. Para isso, o torcedor precisa marcar o seu “time do coração” na hora de apostar.