Acompanhe o resultado da Quina 7036 de hoje 27/05/2026

Nesta quarta-feira, 27 de maio de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio da Quina, válido pelo concurso 7036. O prêmio principal está estimado no impressionante valor de R$ 9 milhões para quem conseguir acertar as cinco dezenas do dia. O sorteio oficial acontece a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo, e os apostadores de todo o país aguardam ansiosos pelas bolas que serão extraídas do globo.

Resultado da Quina 7036: Em Instantes.

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento e atualize esta página logo após o horário do sorteio para conferir em primeira mão as dezenas sorteadas e descobrir se você é o mais novo milionário do Brasil!

Informações Gerais sobre a Quina

Se você quer entender melhor como funciona uma das loterias mais tradicionais e diárias do Brasil, confira abaixo os principais detalhes técnicos e regras de funcionamento diretamente com base nas diretrizes oficiais da Caixa.

Como Jogar

Para apostar na Quina, basta comparecer a qualquer casa lotérica, acessar o portal oficial Loterias Online da Caixa ou utilizar o aplicativo Loterias Caixa. O jogador deve escolher de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios os acertadores de 2 (duque), 3 (terno), 4 (quadra) ou 5 números (quina).

Se preferir, o apostador pode deixar que o próprio sistema escolha os números de forma aleatória, por meio da modalidade Surpresinha. Existe também a Teimosinha, que permite concorrer com as mesmas dezenas por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas

A aposta mínima na Quina é composta por 5 números e custa R$ 3,00. Caso o jogador deseje aumentar suas chances de vitória, é possível marcar mais dezenas, o que altera o valor cobrado pelo jogo proporcionalmente. O limite máximo de marcações em um único bilhete é de 15 números.

Bolões da Caixa

Para quem deseja jogar em grupo, o Bolão oficial da Quina é uma excelente alternativa para aumentar as probabilidades de vitória mantendo um preço acessível.

O valor mínimo estabelecido para um bolão na Quina é de R$ 15,00 .

. Cada cota do grupo não pode custar menos do que R$ 4,00 .

. O bolão permite a formação de um grupo de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.

Podem ser realizadas até 10 apostas diferentes por bolão, contanto que todas possuam a mesma quantidade de dezenas anotadas.

Caso decida comprar uma cota de bolão organizada diretamente pela própria casa lotérica ou pelos canais digitais da Caixa, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% sobre o valor original da cota.

Probabilidades

A relação de chance de acerto varia drasticamente de acordo com o total de dezenas marcadas no bilhete. Ao realizar a aposta mínima (um jogo simples de R$ 3,00 com 5 números), as probabilidades matemáticas para cada faixa de premiação são as seguintes:

5 acertos (Quina): 1 chance em 24.040.016

1 chance em 24.040.016 4 acertos (Quadra): 1 chance em 64.106

1 chance em 64.106 3 acertos (Terno): 1 chance em 866

1 chance em 866 2 acertos (Duque): 1 chance em 36