Uma batida frontal entre um carro e uma motocicleta provocou a morte de um homem e deixou pelo menos outras quatro pessoas feridas na noite desta quinta-feira, 24, na Vila Jacuí, na zona leste de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 19h15, na altura do número 10.000 da Avenida Doutor Assis Ribeiro.

A equipe médica que atendeu às vítimas constatou que um dos homens que estava no automóvel morreu. Sua identidade e sua idade não foram informadas.

Um homem de 54 anos teve fratura no fêmur, foi socorrido e levado pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina. Uma mulher de 18 também fraturou o fêmur e foi encaminhada ao Hospital Ermelino Matarazzo. Outra mulher, de 35, sofreu um trauma no abdome e foi levada ao Hospital 8 de Maio. E um homem de idade não divulgada teve uma contusão em um membro inferior e foi encaminhado ao Hospital Tide Setúbal.

Rodoanel

Um caminhão carregado com produto químico tombou e provocou a interdição do trecho oeste do Rodoanel na manhã desta sexta-feira, 25. O motorista foi resgatado e seu estado de saúde é grave.

O acidente aconteceu por volta das 6h15 no km 22 do Rodoanel, na altura de Osasco, na Grande São Paulo. Às 8 horas, o trânsito permanecia interrompido no sentido da Rodovia dos Bandeirantes até o km 29.

Ao menos quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local. Como o caminhão transportava uma substância química, diisocianato de tolueno (TDI), a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foi ao local para retirar o material da pista.