Um acidente entre uma carreta e uma van causou a morte de duas pessoas e deixou outras dez feridas, no início da madrugada deste sábado (22), no km 128 da rodovia Anhanguera, em Americana, interior de São Paulo. Todas as vítimas estavam na van e faziam parte de um grupo de amigos da cidade de Nuporanga, no interior. Eles haviam fretado a van para passar o carnaval em Praia Grande, no litoral sul paulista. A pista sentido capital ficou totalmente bloqueada até as 8h30. O trânsito foi desviado, mas houve congestionamento.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, por motivos a serem apurados, a van colidiu fortemente com a traseira da carreta que seguia no mesmo sentido. Uma mulher de 58 anos e um homem de 67 morreram no local. Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária socorreram as vítimas – algumas ficaram presas nas ferragens.

Sete pessoas, entre elas uma criança, foram levadas para o Hospital Municipal de Americana. Outros três passageiros da van, com ferimentos graves, foram transportadas para a Santa Casa de Limeira. De manhã, não havia informações sobre o estado de saúde delas.

O condutor da carreta não se feriu. O motorista da van, com ferimentos leves, disse que não viu o caminhão à sua frente. Chovia no momento da colisão. A Polícia Civil de Americana enviou peritos para o local e vai apurar as causas do acidente.