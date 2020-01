O Abono Salarial do Programa de Integração Social (PIS) do calendário 2019/2020 começa a ser pago para trabalhadores nascidos no mês de janeiro e fevereiro. Os valores variam de R$ 87 a R$ 1.039, segundo a Caixa Econômica Federal.

O crédito será automático e antecipado aos titulares com conta individual na Caixa e cadastro atualizado. Segundo a instituição, são mais de 3,6 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro, totalizando R$ 2,6 bilhões em recursos injetados na economia.

Calendário de pagamento do PIS/PASEP 2020

Nascidos em Recebem a partir de Crédito em conta Janeiro e fevereiro 16/01/2020 14/01/2020 Março e abril 13/02/2020 11/02/2020 Maio e junho 19/03/2020 17/03/2020