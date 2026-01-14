2025 está entre os três anos mais quentes registrados no mundo, diz Organização

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O ano de 2025 se posiciona entre os três mais quentes já registrados no planeta, conforme anúncio feito pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) nesta quarta-feira (14/01). Na mesma data, cientistas da União Europeia confirmaram que as temperaturas médias ultrapassaram o limite de 1,5 grau Celsius de aquecimento global pelo maior período desde o início das medições.

A OMM, que reúne oito conjuntos de dados climáticos globais, revelou que seis deles — incluindo o Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF) da União Europeia e o serviço meteorológico britânico — classificaram 2025 como o terceiro mais quente, enquanto dois o posicionaram como o segundo mais quente nos 176 anos de registros.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA) também divulgou dados nesta quarta-feira confirmando 2025 como o terceiro ano mais quente em seu histórico de temperatura global, que remonta a 1850.

Todos os oito conjuntos de dados são unânimes: os últimos três anos foram os mais quentes do planeta desde o início dos registros, sendo 2024 o recordista absoluto.

As pequenas variações nas classificações entre os conjuntos de dados refletem diferentes metodologias e tipos de medições, que incluem dados de satélite e leituras de estações meteorológicas.

O Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF) informou que o planeta acabou de completar seu primeiro período de três anos com temperatura média global 1,5°C acima da era pré-industrial — o limite além do qual os cientistas acreditam que o aquecimento global desencadeie impactos graves, alguns irreversíveis.

“1,5°C não é um precipício. No entanto, sabemos que cada fração de grau é importante, especialmente para o agravamento de eventos climáticos extremos”, disse Samantha Burgess, líder estratégica para o clima no ECMWF.

Especialista acredita que 2026 fique entre anos mais quentes

Burgess afirmou que espera que 2026 figure entre os cinco anos mais quentes do planeta.

Os governos se comprometeram, no Acordo de Paris de 2015, a tentar impedir que o aquecimento global ultrapasse 1,5°C, medido como temperatura média de décadas em comparação com a era pré-industrial.

Porém, a incapacidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa indica que esse nível poderá ser ultrapassado antes de 2030, uma década antes do previsto quando o Acordo foi assinado, segundo o ECMWF.

“Estamos fadados a ultrapassá-lo”, disse Carlo Buontempo, diretor do Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus da UE. “A escolha que temos agora é como gerenciar melhor a inevitável superação e suas consequências para as sociedades e os sistemas naturais.”

Atualmente, o nível de aquecimento de longo prazo do mundo está aproximadamente 1,4°C acima da era pré-industrial, conforme o ECMWF. Medidas em base de curto prazo, as temperaturas médias anuais ultrapassaram 1,5°C pela primeira vez em 2024.

A NOAA informou que 2025 excedeu a média pré-industrial em 1,34°C

A agência americana também revelou que o teor de calor do oceano superior atingiu um recorde em 2025, indicando que os oceanos terrestres alcançaram seus níveis mais altos de calor, o que provoca tempestades mais fortes, chuvas mais intensas e elevação do nível do mar.

Ultrapassar o limite de 1,5°C a longo prazo resultaria em impactos mais extremos e generalizados, incluindo ondas de calor mais quentes e duradouras, além de tempestades e inundações mais intensas.

Em 2025, os incêndios florestais na Europa geraram as emissões totais mais altas já registradas, enquanto estudos científicos confirmaram que eventos climáticos específicos foram agravados pelas mudanças climáticas, como o furacão Melissa no Caribe e as chuvas de monções no Paquistão, que causaram inundações matando mais de mil pessoas.

Apesar desses impactos crescentes, a ciência climática enfrenta resistência política. O presidente dos EUA, Donald Trump, que já chamou a mudança climática de “a maior fraude”, retirou-se na semana passada de dezenas de entidades da Organização das Nações Unidas (ONU), incluindo o Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática.