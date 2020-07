Ao menos 1,5 milhão de pedidos do auxílio emergencial contestados foram processados pela Dataprev e serão enviados para pagamento das três parcelas de R$ 600. Os pedidos realizados nos últimos três meses passaram por nova análise e serão liberados.

publicidade

+Leia mais! Resultado da Mega Sena 2279; semana especial tem três sorteios. Confira!

No entanto, ainda não há data prevista para o pagamento, pois depende de homologação do Ministério da Cidadania. A Dataprev é responsável por fazer o processamento de dados do cadastro feito via aplicativo ou site da Caixa Econômica Federal a partir de dados em registros do governo federal.