BR-277 tem bloqueio total após gravíssimo acidente com caminhão

Um caminhão pegou fogo após tombar na BR-277, em Morretes, no litoral do Paraná, na noite de quinta-feira, (8). O acidente aconteceu no km 36 da pista sentido Paranaguá.



O motorista teve ferimentos leves. Ele perdeu o controle da direção e bateu contra uma mureta. Em seguida o caminhão tombou e ficou em chamas.



Equipes da Concessionária EPR Litoral Pioneiro, que administra o trecho, e Polícia Rodoviária Federal fizeram o atendimento. A rodovia chegou a ficar cerca de uma hora bloqueada para retirada do veículo.



Na manhã desta sexta-feira, (9) o trânsito já está liberado e sem filas na região.

