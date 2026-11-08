Protesto por falta de luz fecha BR-277 em São José dos Pinhais

Moradores da Borda do Campo, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, fecharam a BR-277, no km 68, em protesto contra a falta de energia elétrica na região, que ocorre devido à forte tempestade que passou pelo Paraná no sábado (7).

A interdição começou às 18h15 deste domingo (8), com bloqueio total da pista sentido Curitiba. Os manifestantes queimaram pneus e outros objetos para impedir a passagem dos veículos.

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A Polícia Rodoviária Federal informou que só conseguiu negociar a liberação parcial da rodovia – principal ligação do estado com o Porto de Paranaguá e o Litoral – às 19h10. A Copel foi acionada e chegou ao local 19h40. A luz foi restabelecida por volta das 20h.

A fila chegou a três quilômetros, segundo a EPR, concessionária que administra o trecho. A liberação total da BR-277 só foi realizada às 20h15, mas o fluxo segue intenso na região.

Em nota, a Copel informou que a falta de energia foi causada por evento climático severo que atingiu com grande intensidade a região Leste. Cerca de 150 profissionais trabalham em São José dos Pinhais neste domingo para recompor a rede de energia. Os trabalhos foram dificultados pelos danos extensos causados pela ventania, que derrubou centenas de árvores sobre a rede de energia.

“O temporal que atingiu o Estado neste fim de semana foi o evento climático de maior abrangência enfrentado pela companhia neste ano. Desde o início da ocorrência, a Copel mantém mais de 600 profissionais mobilizados de forma ininterrupta em Curitiba, Região Metropolitana e Litoral.”

Até o momento, foram trocados 102 postes, 27 transformadores e mais de quatro quilômetros de fios de energia, afirma a Copel.