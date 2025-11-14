Bolão gigante de Curitiba bate na trave da Mega Sena 2939

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um bolão formado por 37 apostadores de Curitiba ficou bem pertinho de mudar de vida, na noite desta terça-feira (11/11). O grupo acertou cinco dos seis números sorteados na Mega Sena 2939 e faturou um prêmio de R$ 208.601,93, que será dividido entre os participantes. Isso vai render cerca R$ 5,6 mil para cada. Nada mal para uma quarta-feira (12/11), hein?

Os números sorteados foram 22, 31, 33, 37, 42 e 49. Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou para R$ 100 milhões no próximo sorteio, que acontece neste sábado (15/11).

A aposta vencedora da quina foi um bolão do tipo simples com 37 cotas. O grupo apostou em 11 números, aumentando significativamente suas chances de premiação. O jogo foi registrado na Lotérica A Pioneira da Sorte, localizada no Centro de Curitiba.

Se dividirmos o valor total entre os 37 participantes, cada um vai embolsar aproximadamente R$ 5.637,89. Não é aquele valor que permite abandonar o emprego, mas certamente vai ajudar a realizar alguns sonhos ou quitar dívidas.

Apesar de não terem levado o prêmio principal, os curitibanos podem considerar o resultado como uma vitória. Afinal, acertar cinco números em um sorteio da Mega Sena não é para qualquer um.

Resultado da Mega Sena 2939 acumula para R$ 100 milhões

O prêmio principal da Mega Sena 2939 acumulou e agora está estimado em R$ 100 milhões para o próximo sorteio, que acontece neste sábado (15).

Quer tentar a sorte?

Para quem quiser tentar a sorte no próximo sorteio, as apostas podem ser feitas até as 19h de sábado (15) nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa. A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar o prêmio milionário.

Outra opção é participar de um bolão organizado pelas lotéricas. Nesse caso, a casa lotérica pode cobrar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

