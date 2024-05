BMW Motorrad lança Assistente de Troca de Marchas Automatizada (ASA)

Com o novo Assistente de Troca de Marchas Automatizada (ASA), a BMW Motorrad apresenta uma solução técnica inovadora que torna a pilotagem mais simples e confortável. Fiel ao lema “Simplifique sua Pilotagem”, a experiência de pilotagem é ainda mais aprimorada pela automação da embreagem e das trocas de marchas, sem sacrificar a dinâmica de pilotagem proporcionada pelas trocas de marchas.

O Assistente de Troca de Marchas Automatizada apresenta um design funcional inteligente no qual dois atuadores eletromecânicos automatizam a embreagem e a troca de marchas da transmissão de seis velocidades, sendo essa a principal diferença em relação a um assistente de troca de marchas convencional. Não há necessidade de uma alavanca manual para operar a embreagem. Arrancar, parar e manobrar são simplificados com o Assistente de Troca de Marchas Automatizada.

Pilotar com o Assistente de Troca de Marchas Automatizada também se torna mais agradável graças às sequências de troca de marchas rápidas, adaptadas às rotações e à carga do motor, resultando em trocas de marchas precisas. O esforço do piloto também é reduzido, o que torna a pilotagem ainda mais prazerosa. Além disso, o Assistente de Troca de Marchas Automatizada cria uma conexão ainda mais direta com o potente motor boxer, já que a atuação precisa da embreagem torna ainda mais fácil controlar a experiência de pilotagem através da manopla do acelerador e do pedal de troca de marchas.

No modo de troca ‘M’, as mudanças de marcha ainda podem ser feitas através do pedal de marchas, permitindo que o piloto decida quando trocar as marchas.

No modo de troca ‘D’, o Assistente de Troca de Marchas Automatizada realmente se destaca. Os pontos de troca de marchas são automaticamente selecionados pela unidade de controle do motor. Em ambos os modos “M” e “D”, o piloto se beneficia de trocas de marcha perfeitamente executadas. O resultado é uma aceleração eficiente da motocicleta e um aumento na estabilidade de pilotagem.

Ao subir de marcha, por exemplo, o solavanco associado a uma transmissão manual clássica com embreagem manual é em grande parte eliminado, assim como o risco de contato do capacete entre piloto e passageiro.

As reduções de marcha também são projetadas para serem o mais suaves possível, minimizando os trancos. Características específicas da função de troca automatizada são atribuídas aos diferentes modos de pilotagem para garantir um comportamento de troca perfeito em cada situação de pilotagem. Em combinação com o Controle de Cruzeiro Ativo ou o aviso de colisão frontal, a interligação de funções também traz o futuro do motociclismo à vida.

Embreagem automatizada e trocas com boa experiência de pilotagem

Em situações de pilotagem adversas, usar a embreagem e o acelerador requer muita concentração. Se você estiver viajando com bagagem e talvez um passageiro, usar a embreagem e a troca de marchas consome parte de sua atenção. Com o Assistente de Troca de Marchas Automatizada o piloto permanece no controle e tem mais liberdade em cada situação de pilotagem. Pilotar se torna uma experiência mais relaxada e prazerosa.

O potente motor boxer permite uma arrancada quase sem esforço em subidas íngremes, por exemplo, graças ao funcionamento automatizado da embreagem, o que também se reflete em um melhor controle da motocicleta fora de estrada ou em superfícies difíceis.

O prazer de pilotar assume um novo significado quando você escolhe o modo “D” automatizado. As mudanças de marcha precisamente selecionadas criam uma sensação de pilotagem com uma experiência de pilotagem mais intensa. A marcha correta é automaticamente selecionada de acordo com as necessidades individuais de pilotagem do piloto, resultando em uma experiência de pilotagem harmoniosa e extremamente suave.

Atuadores eletromecânicos de embreagem e troca de marchas combinados

O Assistente de Troca de Marchas Automatizada é a evolução lógica e técnica do Assistente de Troca de Marchas Pro da BMW Motorrad. Dois atuadores eletromecânicos controlados eletronicamente operam a embreagem e a troca de marchas, permitindo uma partida fácil e trocas de marchas automatizadas. O pedido de troca de marcha do piloto é transmitido à unidade de controle por meio de um sensor de troca de marchas, que é acionado pelo pedal de marchas convencional acionado pelo piloto. Sensores adicionais determinam as rotações do eixo de entrada da transmissão e a posição da embreagem. Esses valores são transmitidos à TCU (Unidade de Controle de Transmissão), que está intimamente ligada à unidade de controle do motor, para modelagem e controle da embreagem, atuação da troca de marchas e status.

A embreagem é acionada por um atuador eletromecânico combinado com um sistema hidráulico com uma conexão hidráulica direta entre os cilindros mestre e escravo da embreagem. O atuador regula o deslizamento da embreagem necessário, engata a embreagem ao trocar de marcha e a desengata ao parar.

No modo de troca manual “M”, o piloto pode mover o pedal de troca de marchas na direção desejada da maneira usual. Se as rotações na marcha desejada estiverem dentro da faixa de rotação máxima ou mínima, a troca é feita diretamente. Se as rotações do motor caírem abaixo de uma velocidade mínima dependente da marcha, as reduções de marcha também são realizadas automaticamente no modo manual. Isso evita que o motor desligue.

No modo de troca “D”, as marchas são trocadas automaticamente dependendo do modo de pilotagem, rotações do motor, posição do acelerador e parâmetros de inclinação. As marchas são trocadas de acordo com a situação de pilotagem e requisitos dinâmicos.

Os benefícios do Assistente de Troca de Marchas Automatizada (ASA) podem ser resumidos da seguinte forma: