BBB 26: 8º Paredão é formado com Babu, Chaiany e Milena; Quem sai?

O oitavo Paredão do BBB 26 está formado e a disputa promete ser acirrada. Na noite deste domingo (8), três participantes caíram na berlinda após mais uma dinâmica cheia de reviravoltas na casa mais vigiada do Brasil.

Babu Santana, Chaiany e Milena disputam a preferência do público para continuar no programa. Um deles vai dar adeus ao sonho do prêmio milionário na próxima terça-feira (10).

Quem está no Paredão do BBB 26?

Babu Santana foi parar na berlinda após indicação em consenso pelo Anjo Milena e pelo Monstro Jonas. Já Chaiany foi puxada no Contragolpe por Jordana, que acabou se salvando depois. Completando o trio, Milena foi a escolhida diretamente pelos Líderes da semana, Alberto Cowboy e Jonas.

Como foi a formação do último paredão?

A formação do Paredão seguiu uma dinâmica já conhecida pelo público, mas sempre cheia de emoção. Os Líderes Alberto Cowboy e Jonas fizeram a indicação direta de Milena. Na sequência, a votação da casa no confessionário colocou Jordana na mira da eliminação.

Com direito a Contragolpe, Jordana não pensou duas vezes e puxou Chaiany para a berlinda. Mas a sorte sorriu para Jordana, que venceu a Prova Bate e Volta e conseguiu escapar, deixando o Paredão triplo entre Babu, Chaiany e Milena.

Quem deve sair?

De acordo com as parciais das enquetes atualizadas na manhã desta segunda-feira (9), Babu Santana aparece como o favorito para deixar o programa. Quem você acha que deve deixar o reality?

Como votar no BBB 26?

Vale lembrar que a votação oficial acontece exclusivamente no site do Gshow, onde o público pode escolher entre o “Voto Único” (por CPF) ou o “Voto da Torcida”. O resultado será anunciado na noite de terça-feira, em mais um programa ao vivo comandado por Tadeu Schmidt.

E aí, quem você quer que saia neste Paredão? A disputa promete ser das boas!

