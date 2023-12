Zezinho Muggiati é campeão da Stock Car Series

Chegou a hora e a vez de Zezinho Muggiati. Neste domingo (17/12), depois de uma corrida com nuances dramáticas, o paranaense consolidou uma campanha maiúscula ao longo da temporada 2023 e conquistou, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o título de campeão da Stock Series. O feito também concedeu ao competidor da W2 Racing ProGP — que se sagrou campeã por equipes — o maior prêmio da história do automobilismo brasileiro: o equivalente a R$ 2,5 milhões, que serão destinados para bancar o orçamento da temporada de estreia do novo campeão na Stock Car Pro Series em 2024.

O título foi confirmado depois de uma corrida empolgante e outra angustiante para o campeão em Interlagos. Na primeira delas, o vencedor foi o “rookie” Enzo Bedani, no seu melhor fim de semana na categoria. O jovem de 15 anos deixou o pole Muggiati para trás e partiu para seu primeiro triunfo na Stock Series. Os dois protagonistas do campeonato travaram incrível duelo na volta final, e Gabriel Robe (Garra Racing Team) se destacou ao superar Zezinho para terminar em segundo e deixar o paranaense em terceiro. Na luta pelo título dos “rookies” entre Arthur Gama e Felipe Barrichello Bartz, melhor para o gaúcho, que finalizou a disputa à parte na segunda posição.

Muggiati tratou de evitar qualquer risco, tanto que largou dos boxes por decisão estratégica na Corrida 2. O piloto precisava completar 75% da prova para terminar como campeão. Entretanto, Zezinho sofreu com problemas no carro e optou por poupar equipamento para conquistar a taça, o que acabou dando certo no fim ao cruzar a linha de chegada na nona posição e realizar o sonho de vencer o campeonato e subir para a Stock Car em 2024. Arthur Gama, da Garra Racing Team, venceu na classificação geral e entre os “rookies”, assegurando assim o título entre os estreantes.

“É realmente a categoria de acesso que mais revela pilotos para o automobilismo brasileiro. Estou muito demais por conseguir chegar até aqui. Ano que vem vou andar naquele grid recheado de feras da Stock Car. Decidimos pela estratégia porque sabia que só precisava pontuar. Precisava fazer uma corrida bem tranquila e nem lembro de outra prova tão tranquila quanto essa. Se desse, andaria mais devagar ainda. Não podia quebrar de jeito nenhum. Nosso carro estava com um problema hoje, mas no fim deu tudo certo e agora somos campeões da Stock Series. Quero agradecer aos meus patrocinadores. Sem eles, nada disso seria possível. Fizemos um ano incrível juntos e espero estar com vocês no ano que vem aqui na Stock Car. E agradecer a todo mundo que torce, principalmente a Deus, que está sempre comigo”, agradeceu o novo campeão.

Estreante do ano — Uma incrível reviravolta de sábado para domingo marcou a disputa pelo título de campeão “rookie” em 2023. Felipe Barrichello Bartz (W2 Racing ProGP), de 18 anos, terminou o sábado na liderança da disputa por apenas um ponto de vantagem para Arthur Gama. Neste domingo, contudo, o porto-alegrense, também de 18 anos, virou o jogo ao finalizar a prova em segundo na lista dos novatos, enquanto ‘Pipe’ foi o terceiro.

Mas o sobrinho de Rubens Barrichello enfrentou problemas no carro justamente a caminho da última prova do calendário. Gama, por sua vez, alcançou a pontuação máxima com a vitória geral e também entre os “rookies” para atingir seu principal objetivo na Stock Series em 2023. Foi a segunda vitória de Arthur considerando todos os pilotos da categoria, repetindo o feito que já havia alcançado no Velocitta, em outubro.

“Deu tudo certo”, disse um aliviado e feliz Arthur Gama. “Ontem tivemos um problema de velocidade no carro e ficamos atrás do ‘Pipe’. Mas a equipe trabalhou muito bem no carro e só tenho a agradecer. Viemos bem mais rápidos hoje e conseguimos. Fechamos com chave de ouro, com título “rookie” e vitória no geral, a minha primeira aqui em Interlagos. Agora é trabalhar para voltar no ano que vem”, comemorou o melhor estreante de 2023 da Stock Series.

Corrida 2:

1.º) Enzo Bedani (W2 Racing ProGP), 22min59s439;

2.º) Gabriel Robe (Garra Racing Team), a 4s047;

3.º) Zezinho Muggiati (W2 Racing ProGP), a 5s051;

4.º) Arthur Gama (Garra Racing Team), a 5s665;

5.º) Felipe Barrichello Bartz (W2 Racing ProGP), a 11s761;

6.º) Felipe Papazissis (RKL Competições), a 13s595;

7.º) Mathias de Valle (W2 Racing ProGP), a 1min05s706;

8.ª) Kaká Magno (RTR Sport Team), a min15s606;

9.ª) Bruna Tomaselli (Garra Racing Team), a 1 volta.

Corrida 3:

1.º) Arthur Gama (Garra Racing Team), 15 voltas em 26min51s822;

2.º) Vinícius Papareli (RTR Sport Team), a 2s835;

3.º) Enzo Bedani (W2 Racing ProGP), a 12s679;

4.ª) Bruna Tomaselli (Garra Racing Team), a 13s936;

5.º) Gabriel Robe (Garra Racing Team), a 15s909;

6.º) Felipe Papazissis (RKL Competições), a 30s724;

7.º) Hugo Cibien (W2 Racing ProGP), a 39s368;

8.º) Mathias de Valle (W2 Racing ProGP), a 50s334;

9.º) Zezinho Muggiati (W2 Racing ProGP), a 1min14s447;

10.ª) Kaká Magno (RTR Sport Team), a 1 volta.

Classificação final após seis etapas (18 corridas):

1.º) Zezinho Muggiati, 387 pontos; 2.º) Gabriel Robe, 374; 3.º) Arthur Gama, 306; 4.º) Felipe Barrichello Bartz, 274; 5.º) Mathias de Valle, 262; 6.º) Pietro Rimbano, 218; 7.º) Enzo Bedani, 215; 8.ª) Bruna Tomaselli, 202; 9.º) Hugo Cibien, 199; 10.º) Felipe Papazissis, 197; 11.ª) Kaká Magno, 174; E 12.º) Vinícius Papareli, 173. (Fotos: Marcelo Machado de Melo/Stock Car).

Vitória na Corrida 1, no sábado. Nos braços da equipe e amigos nos boxes. Com amigos e familiares no pódio. Equipe W2 Racing Pro GT no pódio. Premiação para a Temporada 2024.