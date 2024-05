Yamaha inaugura Centro Tecnológico em Jandira (SP)

O Grupo Yamaha, pioneiro na fabricação de motocicletas no Brasil, inaugura, o seu moderno Centro Tecnológico, em Jandira (SP), substituindo a antiga sede, localizada em Guarulhos (SP). Este é o único centro tecnológico da companhia em toda a América Latina. A unidade tem como objetivo aprimorar, desenvolver e certificar todos os modelos de motos que a empresa oferta no país, sejam eles fabricados em Manaus (AM) ou importados, e os que estão destinados para o mercado de exportação. Dessa forma, é possível garantir que os produtos atendam todas as normas e regulamentações vigentes de emissões e segurança veicular, além dos níveis de excelência pelos quais a Yamaha tanto se orgulha e que são reconhecidos pelos consumidores.

“O local está totalmente preparado para verificar as motocicletas da Yamaha, por meio da avaliação de engenheiros e técnicos altamente qualificados, que realizarão inúmeros testes nos laboratórios da instalação com equipamentos adequados para assegurar o nosso compromisso de qualidade e de segurança em favor de nossos clientes”, conta Eduardo Missao Sambuichi, diretor de Desenvolvimento de Produto do Grupo Yamaha. “Os testes também permitem maior autonomia tecnológica das nossas atividades no país, que é extensiva e minuciosa”.

Para realizar essas verificações, a unidade conta com dinamômetros, robô de simulação de pilotagem, sistema de coleta e análise de gases poluentes, câmara SHED para medição de evaporativos, sistemas de medição de esforços, vibração e análise estrutural. Outro ponto de destaque do Centro Tecnológico Yamaha são os laboratórios de qualidade, de materiais metalográficos e poliméricos e químico para análise de combustíveis e lubrificantes.

De acordo com o executivo, inicialmente, Jandira foi a cidade escolhida para abrigar o centro de distribuição das peças de reposição da Yamaha, por possuir uma localização privilegiada, próxima às rodovias Castello Branco, Raposo Tavares, Anhanguera, Bandeirantes e Rodoanel. Ou seja, o lugar ideal para destinar os componentes das motos para as concessionárias de todo o território nacional.

“Como o estado de São Paulo é um importante polo de tecnologia automotivo para o Brasil, otimizamos o espaço disponível no local para construir o novo centro tecnológico”, explica o diretor. “A construção dessa instalação teve início em maio de 2023 e foi finalizada no primeiro semestre de 2024”. (Fotos: Yamaha/Divulgação).