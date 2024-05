VWCO expande negócios de seminovos multimarcas

A VolksConfia, loja multimarcas de veículos seminovos da Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO), completa dois anos de operação com saldo positivo e rota de crescimento com ampliação de sua presença física e virtual. A VolksConfia agora está disponível também nas principais plataformas digitais para comercialização desses modelos, além de contar com site e presença nas redes sociais para que os clientes possam visualizar o estoque disponível. No ambiente físico, também tem novidades: o showroom no pátio cresceu mais de 40% para comportar a oferta de um maior portfólio, que gira em torno de 50 unidades ao mês e se atualiza constantemente.

“O mercado de seminovos está em constante expansão e é uma solução para quem quer renovar a frota, mas não consegue adquirir um modelo zero quilômetro. Na VolksConfia, os clientes encontram veículos de diferentes marcas testados, aprovados e garantidos de acordo os mais altos padrões de qualidade da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Temos um portfólio completo em estoque para satisfazer a todos nossos clientes”, afirma Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da empresa.

Ao longo desses dois anos de operação, a loja de seminovos da VWCO se firmou como mais um canal de apoio aos clientes para renovação de suas frotas, bandeira defendida pela empresa. Seja na negociação de veículos novos ou na compra de seminovos, além de ajudar empreendedores a iniciarem seu negócio com a confiança da marca.

“Em média, nossos clientes têm caminhões com dez anos de uso e conosco os substituem por unidades adequadas para sua aplicação com até cinco anos de operação, revisados, testados e com garantia”, esclarece Paulo Razori, supervisor da VolksConfia.

Negociação sob medida com DNA Volkswagen

Os interessados em conferir presencialmente o portfólio em oferta, que se atualiza todo mês, podem visitar a loja física em Limeira, no interior de São Paulo, localizada próxima ao entroncamento de importantes rodovias do país. Os modelos também estão anunciados no site www.volksconfia.com.br e no perfil do Instagram ou do Facebook @volksconfia, além das páginas da loja nas plataformas Mercado Livre e OLX. O cliente encontra todas as informações e também pode simular um financiamento através do Banco Volkswagen, parceiro nas operações da VolksConfia.

“Entre nossas opções, estão sempre os modelos de maior interesse do mercado. Seguimos o conceito sob medida e garantimos os caminhões que o mercado busca, com condições comerciais diferenciadas e nosso DNA de confiabilidade”, destaca Razori. Mesmo com caminhões de diversas marcas, quem adquire uma unidade do estoque da loja de seminovos da VWCO leva também o selo de qualidade da montadora.

A VolksConfia faz uma rigorosa avaliação desses veículos antes de ofertá-los e profissionais especializados acompanham todo o processo, consultam e analisam históricos de transações, dados oficiais disponibilizados pelo Detran, vistoria estrutural e mecânica completa. Após essa fase, passam por uma manutenção e revisão detalhada e ficam à espera do novo dono, com a qualidade que o cliente exige e merece. (Foto: VWCO/Divulgação).