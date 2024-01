VW é a marca que mais cresce no Brasil, com recorde de vendas do Polo

O ano de 2023 foi realmente especial para a Volkswagen do Brasil. No ano em que completou 70 anos no País, a marca encerrou o período como a montadora que mais cresce no País, com 345.039 unidades emplacadas entre janeiro e dezembro – destas, 43.578 no último mês do ano. Na comparação com o ano anterior, 2022, são quase 80 mil emplacamentos adicionais. O resultado positivo de vendas significa 15,8% de participação em 2023, além de um crescimento de 2,1% no acumulado do ano.

Polo é líder entre os carros de passeio

Preferido dos brasileiros, o Volkswagen Polo se consolidou como o veículo de passeio mais vendido do País: foram 111.247 unidades emplacadas no ano passado e 17.999 unidades apenas em dezembro. O Novo Polo é um sucesso desde o seu lançamento, quando foram comercializadas 7 mil unidades em menos de 2 horas. O Polo Track, novo hatch de entrada que substituiu o Gol, trouxe modernidade a um dos segmentos mais importantes do País e também caiu no gosto dos brasileiros.

Volkswagen também lidera entre os SUVs

A Volkswagen do Brasil também é líder no segmento de SUVs no País em 2023 com sua família SUVW, o que representa mais de 45% do mercado nacional. Nivus, T‑Cross, Taos e Tiguan. Os modelos somaram 141.331 unidades comercializadas, de acordo com resultados preliminares. Destaque também para o T Cross, que é o SUV mais vendido do Brasil, com 72.445 unidades emplacadas neste ano, sendo 7.792 em dezembro.

“Os resultados de vendas que tivemos com Polo, como o carro de passeio mais vendido do País, e com toda a nossa linha SUVW no ano de 2023 foram verdadeiramente surpreendentes. É uma satisfação enorme poder confirmar que nosso hatch se consolidou, vendeu mais de 110 mil unidades, e oferece a melhor combinação de tecnologia, design, economia de combustível e custo-benefício do segmento. Também somos líderes no segmento de SUVs. Nossos SUVWs são modernos, seguros e desejados, e ocuparam as garagens de muitos brasileiros no ano passado. Isso tudo reforça o grande avanço da nossa marca na preferência dos consumidores do Brasil, e com o maior crescimento em 2023”, afirma Roger Corassa, vice-presidente de Vendas & Marketing da Volkswagen do Brasil.

Nove lançamentos em 2023

A Volkswagen do Brasil teve uma verdadeira ofensiva de produtos no ano passado: foram nove lançamentos em diversos segmentos. O Novo Polo GTS foi o primeiro a estrear no ano. Com novo design, também foi o primeiro da linha a trazer a tecnologia de faróis IQ.Light, com iluminação em LED Matrix. Equipado com motor 250TSI, 1.4l turbo, com 150 cv de potência e 25,5 kgfm de torque, o modelo aparece com rodas de 18 polegadas de série, freios a disco nas quatro rodas e cinco opções de cores.

Na sequência veio o Novo Virtus, que se renovou em conforto, tecnologia e sofisticação. Com o maior espaço interno do segmento, o sedã da Volkswagen chegou em 2023 com extensa lista de itens de série que contempla painel de instrumentos digital, carregador de celular por indução e volante multifuncional. O modelo também recebeu design refinado, com dianteira e traseira mais imponentes, com destaque para inéditos faróis e lanternas em FULL LED em todas as versões. Equipado com motores turbo 170 TSI, 200 TSI e 250 TSI, a nova era para o três-volumes veio reforçada pelas novidades na cabine e pacote amplo de tecnologia e segurança, com ACC, AEB e seis airbags de série. O sedã também recebeu cinco estrelas nos testes de segurança do Latin NCAP.

O Polo 1st Edition celebrou a chegada de um novo ícone em edição comemorativa e numerada: apenas 1.000 unidades disponíveis para o Brasil e América Latina. A versão especial fez do Polo Track um modelo ainda mais atrativo ao entregar lataria pintada na cor Vermelho Sunset, teto em Preto Ninja, emblema comemorativo e vários outros detalhes únicos, enquanto o interior trazia acabamentos e revestimentos exclusivos da versão.

O Novo Polo Track foi um grande destaque do ano: é o hatch de entrada mais robusto, moderno e espaçoso da Volkswagen. Em uma tarefa mais do que especial, o modelo chegou para substituir o Gol com conjunto mais moderno e robusto. Ele se juntou ao segmento como o hatch de entrada mais atrativo do mercado brasileiro e trouxe em seu DNA a tecnologia de um veículo construído sobre a plataforma MQB. O design do Polo Track alia modernidade e robustez, atendendo aos mais exigentes consumidores de todas as regiões do Brasil.

A versão especial do SUV mais vendido do Brasil veio com nome e sobrenome: T Cross The Town. Foi a primeira vez que o T Cross ganhou uma edição especial desde o seu lançamento. A versão incluía itens de conforto e tecnologia, entre eles VW Play com câmera de ré, rodas diamantadas de 17”, pintura externa bicolor, bancos de couro com costura aparente na cor azul e interior escurecido e badge exclusivo The Town.

A Volkswagen também lançou seu primeiro SUV elétrico no Brasil em 2023. O ID.4 faz parte da ofensiva de 15 novos produtos da marca no Brasil até 2025, com base na estratégia ACELERA VW. O elétrico está disponível pelo programa de assinatura VW Sign&Drive, em versão única Pro. O SUV oferece pacote extenso de equipamentos e itens inéditos como Memory Park Assist Plus, bancos ergoActive e rodas de 21 polegadas.

Em sua edição 2024, a Saveiro trouxe novo design mais robusto e imponente para acompanhar também uma nova versão, a Extreme, herdada da sua irmã maior, a Amarok. Com duas novas cores, Cinza Oliver e Cinza Moonstone, e itens de série exclusivos no segmento, o modelo chegou à rede de concessionárias ao completar 41 anos de produção ininterrupta. A Saveiro é a picape com história mais longeva no mercado brasileiro e mais de 1,6 milhão de unidades vendidas.

O Tiguan voltou em 2023! Em versão única R-Line e com sete lugares, modelo trouxe design exclusivo e tecnologias inéditas, como o conjunto de iluminação IQ.Light Matrix. Com o sistema ativo Travel Assist, o Tiguan Allspace (foto abaixo) tem nível elevado de assistências e é o modelo mais seguro do segmento. O maior integrante da família SUVW retoma seu posto de precursor da ofensiva da Volkswagen, que possui a linha de SUVs mais completa do mercado.

O ID. Buzz estreia no Brasil para reviver a liberdade. Em lote limitado de 70 unidades, que comemora as sete décadas da Volkswagen do Brasil, a Kombi elétrica já está disponível no País, exclusivamente pelo programa de assinatura VW Sign & Drive, com franquia de rodagem de até 3.100 km por mês, a mais extensa do mercado. Cheia de tecnologia e 100% elétrica, a Nova Senhora está disponível na versão Pro, que oferece faróis com tecnologia LED Matrix e também lanternas traseiras 100% em LED, interior “vegano” com materiais recicláveis, bancos com função massagem, câmera 360°, sistemas de condução e de estacionamento semi-autônomos e muito mais. Conectado, versátil e espaçoso, o ID. Buzz chega ao Brasil dez anos depois do fim da produção da saudosa Kombi. O utilitário mais emocional da família ID. se juntou ao ID.4 no portfólio de modelos 100% elétricos, feitos sobre plataforma MEB, conectando o Brasil à estratégia global de eletrificação da marca Volkswagen.