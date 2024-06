Volvo leva educação financeira para escolas públicas no Brasil

A Volvo Financial Services (VFS), divisão financeira do Grupo Volvo, junto com a ONG Junior Achievement (JA), levará o programa “Meu Dinheiro, Meu Negócio” para cerca de 2.000 estudantes de escolas públicas de ensino médio em Curitiba. A iniciativa faz parte de uma parceria global e visa desenvolver uma cultura de educação financeira, que estimula jovens e adolescentes em diversos países a refletirem sobre como as finanças podem impactar as suas vidas no dia a dia e, principalmente, no futuro deles, das suas famílias e da sociedade como um todo.

Todo conteúdo do programa é interativo e apresentado por voluntários da VFS, que abordam os temas com os estudantes dentro da sala de aula. Além de explicar detalhes sobre economia, juros, inflação, salário, poupança, empréstimos, investimentos e carreira, também é levada a própria experiência de se trabalhar dentro de uma instituição financeira, o Banco Volvo, a fim de interagir e despertar ainda mais o interesse dos jovens pelo tema.

O trabalho começou a ser desenvolvido globalmente em 2022. Desde então, mais de 200 voluntários treinados pela JA têm participado como “mentores” na Suécia, Brasil, França, Índia, Itália, Peru, África do Sul, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos. Ao todo, o programa já alcançou mais de 14 mil jovens. “À medida em que mudanças transformam nosso mundo, entender o básico em finanças é um pilar cada vez mais importante para o exercício da cidadania”, afirma Marcio Pedroso, presidente mundial da Volvo Financial Services.

A iniciativa demonstra o empenho da VFS em causar um impacto positivo na sociedade e está alinhada com o compromisso do Grupo Volvo com os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) das Nações Unidas, sendo que a educação financeira contribui em vários destes. Durante o programa, é utilizado como base o conteúdo metodológico desenvolvido pela equipe da JA, que conta com apostilas impressas e materiais didáticos online – sendo que alguns destes estão disponibilizados de forma gratuita no site jabrasil.org.br/.

Ao longo das quase cinco horas do programa “Meu Dinheiro, Meu Negócio”, os estudantes não apenas aprendem noções básicas de educação financeira, mas também têm a chance de exercitar sua capacidade analítica por meio de dinâmicas com diversas situações financeiras. O presidente do Conselho Diretor da JA Brasil, Pedro Englert, destaca a importância do aprendizado no planejamento pessoal de cada estudante. “Os participantes têm a chance de conhecer mais sobre a área financeira e, ao final, desenvolvem seu próprio plano de vida, definindo prioridades e estabelecendo metas para alcançá-las”, explica.

No Brasil

A VFS Brasil ingressou no projeto no ano passado, quando 550 estudantes de quatro escolas públicas na região de Curitiba participaram do programa. Neste ano, já houve dois encontros, nos colégios estaduais Teotônio Vilela (Curitiba) e Professora Edithe (Campo Largo), que impactaram mais de 600 alunos. Ainda em junho, a iniciativa chegará ao colégio estadual Dom Orione, onde cerca de 400 estudantes devem ter acesso à iniciativa. Durante o segundo semestre de 2024, o objetivo é aplicar o programa em outras instituições de ensino, atingindo cerca de 2.000 alunos de Curitiba e da Região Metropolitana até final do ano.

“O voluntariado faz parte da cultura da VFS e nossos funcionários têm participado de diversas ações sociais na comunidade. Neste programa, notamos uma grande motivação interna e orgulho dos nossos colegas em participar. Somos muito gratos em contribuir para que jovens tenham acesso à educação financeira, ainda que esta seja apenas uma parte do desafio que temos rumo a independência financeira das mulheres e a construção de uma sociedade mais diversa, mais igualitária e mais sustentável para todos” destaca Valter Viapiana, diretor comercial da Volvo Financial Services no Brasil.

Junior Achievement

Fundada em 1919 nos Estados Unidos, a JA dissemina educação empreendedora por meio do método “aprender-fazendo” em mais de 100 países. É pioneira na América Latina em levar conhecimento sobre empreendedorismo, educação financeira e mercado de trabalho para jovens. No Brasil, a JA está há quatro décadas e já entregou mais de 6 milhões de experiências de aprendizagem, com o apoio de mais de 208 mil voluntários.

Os programas de educação financeira são reconhecidos pela ENEF (Estratégia Nacional de Educação Financeira). Pelo trabalho que desempenha, a Junior Achievement Worldwide é reconhecida como a 5ª ONG mais influente do mundo e neste ano de 2024 foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz pelo terceiro ano consecutivo. Saiba mais em jabrasil.org.br.