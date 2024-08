Volvo lança chassi BZRT, biarticulado 100% elétrico para sistemas BRT

Atendendo à crescente demanda das cidades por redução de emissões de CO2, a Volvo apresenta na LatBus 2024 seu novo chassi elétrico de alta capacidade. Batizado de BZRT – Bus Zero Rapid Transit, o modelo estará disponível como articulado ou biarticulado e vai ser produzido no complexo industrial da marca em Curitiba (PR), que será base de exportações do modelo para mercados que demandam ônibus de alta capacidade, avançada tecnologia e zero emissões em seus sistemas de transporte de passageiros. Projetado para receber carrocerias de até 28 metros para levar até 250 passageiros, o BZRT é o maior veículo elétrico do mundo.

“A Volvo tem objetivos claros de sustentabilidade. Vamos reduzir as emissões de CO2 em nossos veículos em 50% até 2030 e zerar em 2040. O lançamento do BZRT é parte desta estratégia. Um BRT com estes veículos é capaz de transportar a mesma quantidade de passageiros do que um sistema de metrô, mas com custos de implantação e operação sensivelmente menores e agora com zero emissões”, assegura André Marques, presidente da Volvo Buses América Latina.

Características consagradas

O lançamento do BZRT marca um novo capítulo da bem-sucedida história da Volvo em ônibus de alta capacidade e avançada tecnologia. A novidade preserva as características consagradas dos veículos articulados e biarticulados da marca, com o mesmo quadro de chassi, eixos e suspensão extremamente robustos. O motor elétrico fica na parte central, o que assegura melhor distribuição de carga e viabiliza carrocerias com salão completamente livre para os passageiros. O projeto avançado e inteligente garantiu que todos os componentes elétricos e mecânicos ficassem abaixo do piso. “É uma perfeita conciliação entre a base mecânica já consolidada nos veículos diesel com a mais moderna tecnologia de ônibus elétricos Volvo”, afirma Alexandre Selski, diretor de eletromobilidade ônibus da Volvo na América Latina. Com larga experiência, a marca tem mais de 6.000 ônibus elétricos e híbridos em circulação no mundo.

Alto desempenho

O BZRT é equipado com dois motores elétricos de 200kW cada, totalizando 400kW, o equivalente a 540cv. Possui também uma caixa de câmbio automatizada de duas velocidades, baseada na transmissão Volvo I-Shift. O trem de força tem a mesma base tecnológica presente nos caminhões e equipamentos de construção elétricos da Volvo.

A depender da demanda de cada cidade, o BZRT pode vir com 6 ou 8 baterias. “Isso resulta em até 720 kWh de capacidade e autonomia de até 250 quilômetros. O tempo de recarga total varia entre 2 e 4 horas, dependendo do tipo e potência da estação de carregamento. Ele poderá ainda ter uma opção de carregador no teto da carroceria para recargas rápidas em terminais BRT”, declara Gilcarlo Prosdócimo, gerente de engenharia de vendas da Volvo.

O posto de trabalho do motorista tem um painel de instrumentos totalmente digital com mais de 90 funções, o mesmo do já consagrado chassi rodoviário B510R. O condutor customiza diferentes modos de visualização, conforme as informações que desejar priorizar.

Mais segurança

O BZRT utiliza alto grau de tecnologia e conectividade embarcada em contribuição à visão Zero Acidentes, ideal de futuro da Volvo com os veículos da marca. Pode ser habilitado com “Zonas de Segurança”, sistema que garante o controle automático de velocidade do ônibus à distância. O dispositivo funciona por meio do mapeamento, via GPS, de áreas mais propensas a acidentes, ou de regiões perto de terminais, escolas e hospitais, a critério do órgão gestor das cidades.

O veículo é dotado ainda de sensores de placas de trânsito, com indicação de avisos no painel. Eles identificam os sinais, detectam o limite de velocidade das vias e alertam o motorista para manter o ônibus na velocidade adequada, evitando acidentes e multas. Mais um destaque é o Alerta de Ponto Cego Lateral, sistema que avisa sobre a presença de pedestres, ciclistas, motociclistas ou qualquer obstáculo que possa resultar em colisão. Outro grande salto tecnológico é o VDS (Volvo Dynamic Steering), sistema que controla a condução com acuracidade, melhorando sensivelmente a precisão e a estabilidade da direção.

Histórico de sucesso

Há anos a Volvo é referência em ônibus de grande capacidade. O biarticulado da marca nasceu há mais de três décadas no BRT de Curitiba, numa evolução dos articulados. O modelo sempre entregou alta eficiência, transportando mais passageiros com menos emissões. Dezenas de cidades na América Latina empregam este tipo de veículo para levar grandes quantidades de pessoas com rapidez e segurança, com expressivo ganho em qualidade de vida nos deslocamentos diários. Agora, a estas características se somam a ausência total de emissões e baixíssimo nível de ruído, deixando o conceito ainda melhor. (Fotos: Volvo/Divulgação).