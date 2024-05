Volkswagen T-Cross 2025 chega para se manter na liderança

A Volkswagen apresentou o T-Cross 2025, que começará a ser vendido a partir do mês de junho, chega com novo design interno e externo, para se manter entre os mais vendidos do segmento dos SUVs compactos. Ele tem muito estilo, modernidade, liberdade e confiança, palavras que serviram de ponto de partida para que a Volkswagen entregasse a atualização do automóvel que já era sucesso absoluto.

O novo T-Cross parte de R$ 142.990 na versão de entrada, a 200 TSI, nomenclatura que faz referência ao motor 1.0 turbo. A versão intermediária Comfortline, também com motor 200 TSI, tem preço inicial de R$ 160.990, e a topo Highline, equipada com o motor 250 TSI, ou 1.4 Turbo, começa de R$ 175.990.

“A história do T‑Cross é uma história de sucesso, que começou em 2019. Naquele momento, sabíamos que não éramos a primeira montadora a lançar um SUV no mercado brasileiro, mas sempre tivemos a certeza de que quando entrássemos nesse mercado, seria para sermos protagonistas. Ao longo dos últimos cinco anos, o produto caiu no gosto do consumidor, tornando-se um sucesso de vendas. Hoje é impossível sair de casa e não encontrar um T‑Cross no caminho. Desde o seu lançamento foram vendidos mais de 320 mil veículos, e fomos liderem no segmento em 2023 e seguimos firmes em 2024, com a certeza que continuaremos essa trajetória espetacular com este ícone automotivo”, afirma Ciro Possobom, CEO da Volkswagen.

Motorização

O T-Cross 2025 é o primeiro dos 16 carros prometidos pela Volkswagen até 2028. O novo Volks T-Cross, mantém na linha 2025 os mesmos motores turbos, o 200 TSI, com 128 cv, e o 250 TSI, com 150 cv de potência, acoplados sempre à transmissão automática de seis marchas. Os dois conjuntos propulsores se destacam pela performance urbana e rodoviária. O modelo chega aos 100 km/h em 8,6 segundos na configuração 250 TSI e em 10,0 segundos na 200 TSI.

Com motor 200 TSI, o T-Cross faz 8,1 km/l e 9,8 km/l na estrada, com etanol no tanque. Com gasolina, o consumo é de 11,9 km/l na cidade e 14,1 km/l na estrada. Com motor 250 TSI, exclusive da versão Highline, o T-Cross tem o mesmo consumo do 200 TSI quando abastecido com etanol. Com gasolina, porém, a diferença é mínima: 11,7 km/l na cidade e 14,0 na estrada.

Nova iluminação e design cativante

O Volkswagen T‑Cross é um produto global, mas segue altamente adaptado à cada região em que é comercializado. O novo visual para o mercado local chama a atenção a partir do novo conjunto de iluminação, o verdadeiro protagonista por aqui. De agora em diante, todas as versões do SUVW saem de fábrica com faróis 100% LED (Full LED), com assinatura diurna (DRL) e noturna (luz de posição), pisca, função farol baixo e farol alto, todas executadas com tecnologia LED. Na parte traseira, as lanternas são 100% em LED, interligadas por uma outra iluminação de posição. Ainda sobre o conjunto óptico, lanterna de neblina do lado esquerdo e iluminação de marcha a ré em ambos os lados chegam em LED.

Na dianteira, o T‑Cross tem identidade visual renovada por conta dos novos para-choque, este com mais ‘bodycolor’, e grade. Na lateral, as rodas que calçam o T‑Cross têm desenho inédito, desenvolvido especialmente para nossa região. Por fim, na parte traseira, o para-choque tem visual mais robusto, com profundidade, e o detalhe em formato de ‘A’ traz a sensação que o modelo está mais alto. As lanternas VW LED estão mais elaboradas, feitas com materiais diferentes e têm os seus elementos conectados, sendo a principal assinatura de estilo do novo T‑Cross.

Interior atualizado e tecnologia inovadora

Para o interior do veículo, o time de Color & Trim da Volkswagen do Brasil fez um estudo extenso para a escolha e aplicação de novos acabamentos e superfícies. Os painéis ganharam mais detalhes, com revestimentos “soft-touch” e costura pespontada. O formato do painel também está mais escultural e elaborado.

A aplicação de tecido na ilha central da porta, região conectada à porção inferior do painel, amplia a sensação de conforto. Os detalhes pespontados sobre este tecido valorizam a escultura da peça – estes elementos contemplam as versões Comfortline e Highline. Além disso, o apoia braço também é revestido em vinil. Os bancos foram reformulados e passam a ter figurinos inéditos, sempre com a inscrição “T‑Cross” na parte superior. O porta-malas tem capacidade de 373 litros/420 litros, conforme medição VDA.

Ainda no painel, o VW Play, sistema multimídia com tela de 10,1″ e APP-Connect (Apple Carplay e Android Auto) e conexão com a internet via Smartphone, é o centro das atenções. Ele está aplicado em um formato inédito, agora semi flutuante, e disponível de série para todas as versões. Acionada a partir do VW Play, a seleção do perfil de condução está disponível para as versões Comfortline e Highline.

Segurança

Em termos de segurança, o sistema de frenagem autônomo de emergência com reconhecimento de pedestre estreia em todas as versões, assim como o sensor de fadiga e o alerta sonoro e visual para o uso do cinto de segurança dianteiro e traseiro. A versão topo de linha Highline oferece como opcional pacote “ADAS”, que inclui assistente de estacionamento (Park Assist), detector de ponto cego com assistente traseiro de saída de vaga e assistente ativo de mudança de faixa (Lane Assist). 200, Comfortline e Highline são equipadas com controle adaptativo de velocidade e distância, frenagem autônoma de emergência com detector de pedestre, seis airbags (sendo dois frontais, dois laterais nos bancos dianteiros e dois de cortina). Ainda fazem parte da lista de equipamentos fixação de assento de criança com sistema ISOFIX®, freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem, controle eletrônico de estabilidade, controle de tração e bloqueio eletrônico do diferencial, assistente para partida em subidas, função frenagem de manobra entre outros.

Pirelli Seal Inside é uma solução de mobilidade estendida, que traz segurança e conforto aos usuários. O pneu equipado com esta tecnologia pode continuar rodando com segurança mesmo furado, sem que aconteça perda de pressão, tornando a condução mais segura. O composto de vedação instalado na parte de dentro do pneu sela o objeto perfurante e evita que o ar escape, mesmo se o objeto é retirado, pois o composto preenche a perfuração. O objeto deve ter até quatro milímetros de diâmetro. É uma tecnologia auto-vedante que faz com que os furos nem sejam percebidos, minimizando transtornos em ter que realizar uma troca do pneu, em dias de chuva, em lugares ermos e perigosos ou mesmo na rodovia durante uma viagem.

“Sermos escolhidos para equipar o novo T‑Cross Highline é motivo de orgulho. A inovação tecnológica e a sustentabilidade estão no core da nossa empresa e o Pirelli Seal Inside, nossa mais recente tecnologia de mobilidade estendida, certamente irá colaborar para a experiência que os clientes Volkswagen terão com este novo modelo”, comenta Cesar Alarcon, CEO e vice-presidente sênior de Pirelli América Latina.

Demais opcionais

Para incrementar a versão de entrada 200 TSI, os clientes podem optar pelo pacote Interactive, que contempla câmera de ré traseira, espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis e rebatíveis com função tilt-down do lado direito, rodas de liga leve de 17” e sensor de estacionamento dianteiro. Para a Comfortline são dois os pacotes opcionais disponíveis. O Sky View II oferece teto solar panorâmico, espelho retrovisor interno anti-ofuscante automático, sensor de chuva e duas luzes de leitura na frente. O Design View tem revestimento dos bancos parcialmente em couro, coluna e tetos escurecidos. Para o Highline são três ofertas. Sky View, com teto solar panorâmico e duas luzes de leitura na frente, ADAS, e Pacote Dark, ambos citados anteriormente. (Fotos: Volkswagen/Divulgação).