Volkswagen do Brasil conquista Top Employer pelo 6º ano consecutivo

A Volkswagen do Brasil acaba de conquistar a certificação Top Employer pelo 6º ano consecutivo, se mantendo entre as empresas certificadas no País e uma empregadora de referência no mercado. A Volkswagen também é destaque em outros mercados da América Latina: o Grupo Volkswagen Argentina recebeu o Top Employer pelo 5º ano consecutivo e a Volkswagen México foi certificada pelo 9º ano consecutivo.

“Na Volkswagen, as pessoas são nossa prioridade e temos o compromisso de evoluir constantemente como uma empregadora de excelência. A conquista da certificação Top Employer pela Volkswagen do Brasil e pelo Grupo Volkswagen Argentina pelo 6º e 5º anos consecutivos, respectivamente, é uma enorme satisfação e reconhece o trabalho dos nossos times nessa construção. Estamos conectados às tendências globais em Gestão de Pessoas e em constante evolução”, afirma Douglas Pereira, vice-presidente de Recursos Humanos da Volkswagen do Brasil e Região SAM (América do Sul).

Empregadora de excelência

Na certificação Top Employer 2024, a Volkswagen do Brasil alcançou a excelente nota de 90,2% no atingimento das melhores práticas de Recursos Humanos avaliadas pela pesquisa; a nota está bem acima da média considerada benchmark entre as empresas avaliadas, que é de 82%. Desde 2019, quando conquistou o Top Employer pela primeira vez, a Volkswagen do Brasil registrou crescimento de 19,2 pontos percentuais no resultado da pesquisa.

No Brasil, a Volkswagen atingiu 100% de aprovação em oito áreas da pesquisa em 2024: Estratégia de Negócio, Liderança, Marca Empregadora, Ética & Integridade, Organização & Mudança, Ambiente de Trabalho, Propósito & Valores e Sustentabilidade.

Conheça alguns temas da Volkswagen do Brasil que contribuíram com a conquista do Top Employer 2024:

Liderança: treinamentos e coaching envolvendo a liderança da Volkswagen do Brasil promovem a autorreflexão dos profissionais e seu desenvolvimento para atuarem com excelência na gestão de pessoas.

Aquisição de talentos: a Volkswagen do Brasil é comprometida com as pessoas candidatas de seus processos seletivos. Prova disso é que a empresa conquistou o Selo de Feedback da plataforma Gupy, seu parceiro de recrutamento e seleção. Esse reconhecimento é feito às empresas que dão feedback para mais de 90% dos candidatos.

Carreira: a Volkswagen oferece diversas opções para desenvolvimento de carreira como job rotation, transferência internacional, webinars para toda a companhia sobre plano de desenvolvimento e protagonismo de carreira, entre outras.

Bem-estar: sempre atenta às suas pessoas colaboradoras, a Volkswagen lançou uma pesquisa para avaliar seu bem-estar com questões sobre serviços, facilidades e benefícios. Entre as ações está a avaliação de relatórios do parceiro Zenklub, uma plataforma de bem-estar e saúde mental que oferece atendimento gratuito aos colaboradores e dependentes.

Em 2024, o Top Employer certificou 2.259 empresas em 122 países, sendo 67 no Brasil.