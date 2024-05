Volkswagen Caminhões e Ônibus inicia produção na Argentina

Em mais uma frente de sua internacionalização, a Volkswagen Caminhões e Ônibus deu início à produção de seus veículos na Argentina na terça-feira (14/05), em parceria com a Volkswagen Group Argentina. A fabricação de cinco modelos se dará em uma linha de montagem exclusiva, construída no Centro Industrial do grupo, em Córdoba, numa área de 15 mil metros quadrados. Com mais de 25 anos de atuação no país, o objetivo agora é acelerar o ritmo de vendas da marca no mercado argentino, que já foi o principal destino internacional da VWCO.

“Hoje damos mais um importante passo na expansão da presença global de nossa marca: queremos replicar na Argentina a fórmula de sucesso que nos tornou líderes brasileiros em vendas de caminhões. Ao longo dos últimos anos, lançamos produtos sob medida para o transportador argentino, e contamos com uma rede de concessionários profissional e comprometida. Faltava estabelecer uma produção local, e a nova parceria com a Volkswagen Group Argentina nos permitirá acelerar rumo ao primeiro lugar do mercado, com benefícios às operações dos dois países”, diz Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

A projeção inicial é de produção de 800 unidades neste ano, com capacidade para chegar a 2.700 veículos. O volume estará dividido entre dois modelos da família Delivery (9.170 e 11.180), dois Constellation (17.280 nas versões rígida e cavalo-mecânico) e um Volksbus (15.190 OD). A produção em fase piloto teve início no último ano para homologação dos veículos no país e agora já estão todos liberados para comercialização com a fabricação argentina. A linha de montagem está instalada no Centro Industrial de Córdoba.

“Este marco é resultado do grande profissionalismo e excelente trabalho em equipe de nossos colaboradores na Argentina, com o sólido apoio e interação permanente da equipe da VW Caminhões e Ônibus no Brasil. Estamos orgulhosos de ver o êxito do nosso projeto de produção nacional de caminhões e ônibus no Centro Industrial de Córdoba. Esta colaboração entre Argentina e Brasil demonstra nosso foco em fortalecer a indústria automotiva regional e consolidar a nossa presença nos mercados”, afirma Marcellus Puig, presidente e CEO da Volkswagen Group Argentina.

Os dois executivos oficializaram o início da produção em encontro com autoridades argentinas. Estiveram com o ministro de Economia do país, Luis Caputo, e com o governador da província de Córdoba, Martín Llaryora. O Grupo Volkswagen tem o maior volume de investimentos nos últimos dez anos na Argentina, o que reflete seu compromisso contínuo com o crescimento econômico do país. (Foto: VWCO/Divulgação).