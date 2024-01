Volkswagen abre as inscrições para Programa de Estágio 2024

A Volkswagen do Brasil está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2024 com o tema “Inovação que conecta, diversidade que impulsiona”. São mais de 80 vagas para estudantes de todo o Brasil atuarem nas fábricas de veículos Anchieta (em São Bernardo do Campo, SP), São José dos Pinhais (PR) e Taubaté (SP); na fábrica de motores de São Carlos (SP) e no Centro de Peças e Acessórios de Vinhedo (SP). É preciso ter disponibilidade para trabalhar nessas localidades.

“O Programa de Estágio da Volkswagen do Brasil é uma oportunidade incrível para universitárias e universitários vivenciarem o dia a dia de trabalho, adquirindo experiências profissionais que complementam o conteúdo acadêmico. Na Nossa VW, estamos de portas abertas para receber pessoas com ideias inovadoras e criativas que contribuam para sermos uma empresa cada vez mais humana, diversa, ágil, digital, conectada e sustentável”, diz a supervisora de Recursos Humanos da Volkswagen do Brasil, Daniela Moscardini.

As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de janeiro de 2024 o link: https://vw.academiadouniversitario.com.br/.

O processo seletivo contará com teste on-line, dinâmica em grupo e entrevista. A contratação está prevista para abril de 2024.

Novamente, o programa tem como premissa fomentar ainda mais a inclusão de públicos diversos (gênero feminino, LGBTQIA+, pessoas negras, PcD e gerações seniores), reafirmando o compromisso da empresa com a Diversidade & Inclusão.

Os candidatos devem estar cursando o ensino superior com formação prevista para dezembro de 2024 a julho de 2026.

Os cursos elegíveis são Administração, Administração com ênfase em Comércio Exterior, Análise de Sistemas, Secretariado, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Comunicação Social (todas as ênfases), Marketing, Propaganda e Marketing, Publicidade e Propaganda, Direito, Economia, Engenharia Ambiental, Engenharia Automotiva, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica ou Eletrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Química, Tecnologia da Informação, Recursos Humanos e Psicologia.

Entre os benefícios estão plano de saúde, desconto para compra de veículos 0km da Volkswagen, bolsa auxílio, seguro de vida, parcerias com Gympass e Zenklub, almoço parcialmente subsidiado, estacionamento gratuito, transporte fretado gratuito e ambulatório médico na unidade.