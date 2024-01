“Virada Peugeot” começa o ano com ofertas e condições especiais

A “Virada Peugeot” oferece condições exclusivas para os consumidores que querem começar 2024 com um Peugeot 0 km na garagem. O grande sucesso da Marca, o hatch 208, está disponível em versão automática e motor Turbo partir de R$ 96.990 com usado na troca e IPVA Grátis, somente nesse mês de janeiro.

Além disso, a ação do mês disponibiliza as versões com motorização 1.0 manual a partir de 73.990. Outra novidade é para o cliente PCD que consegue adquirir o modelo 208 Turbo a partir de R$ 77.690,00 com as isenções. A Marca oferece ainda taxas especiais, graças à parceria com a Stellantis Financiamentos, a partir de 40% de entrada e até 36 parcelas para o modelo 208.

A Peugeot contém uma ampla gama de modelos, com estilos e configurações para todos os gostos, além de oferecer uma posição de dirigir e o comportamento dinâmico sem igual. O destaque das ofertas deste mês vai para o Peugeot 208, atualmente comercializado em sete versões: Like 1.0 Manual a partir de R$ 73.990, Style 1.0 Manual a partir de R$ 81.990, com usado na troca, Roadtrip 1.6 Automático a partir de R$ 97.990, com usado na troca e as versões com o potente e econômico motor Turbo 200 a partir de R$ 96.990, com usado na troca e IPVA Grátis ou R$ 77.690,00 para clientes PCD com as devidas isenções, ambos em versões automáticas – os preços se referem aos modelos ano 2023/ 2024.

O Peugeot 208 conta ainda com importantes itens de série de conforto e tecnologia que destacam o modelo entre os concorrentes no mercado nacional, como o painel de instrumentos 3D, i-Cockpit e teto panorâmico.

Já para os consumidores que gostam de SUVs compactos, toda a linha Peugeot 2008 está com bônus trade-in de R$ 3.000 e a linha de SUV premium, o Peugeot 3008, também tem condições especiais a partir de R$ 257.890.

A gama de utilitários também entra no pacote das promoções em janeiro. Os modelos contam com condições especiais de financiamento com opções de entrada de 30% com parcelas dividias em até 48 vezes ou 50% de entrada e restante em até 36 meses. As condições de financiamento visam proporcionar as melhores formas de pagamento para que o cliente possa garantir um dos diversos modelos da Marca do Leão.

As ofertas são validas até o final deste mês, com pedidos até 04 de fevereiro e o consumidor pode encontrar em toda a rede de concessionárias da Marca. Confira detalhes dos modelos e das condições que já estão disponíveis em https://carros.peugeot.com.br/.