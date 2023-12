Victoria Farfus estreia no Brasil em prova de longa duração

A piloto Victoria Farfus, que tem 12 anos e é filha do grande campeão curitibano Augusto Farfus Júnior, fará sua estreia nas pistas do Brasil, nas 500 Milhas de Kart (Cadete), que será realizada na próxima semana (19 a 21/12), no Kartódromo da Granja Viana, em Cotia-SP. Essa é a 25.ª edição das 500 Milhas de Kart, que será realizada em três categoria, 500 Milhas, Shifter e Cadete. A prova principal com os melhores pilotos do Brasil, acontecerá a partir das 11 horas da quinta-feira (21/12), com pilotos e equipes disputando a prova com 12 horas de duração. Na quarta-feira (20/12), serão realizados os Treinos Livres e Classificatórios, além de três baterias da Shifter e uma prova de 45 minutos de duração da Cadete.

A vontade de participar das competições de kart aconteceu ainda esse ano para a Victoria Farfus, que há apenas oito meses compete em provas na Itália, já que a sua família mora e Mônaco. Porém, já foram 10 corridas disputadas, junto com os melhores pilotos da Europa, na categoria Mini, que é equivalente a Cadete no Brasil. Para a Temporada 2024, Vicky, como gosta de ser chamada, vai evoluir para a categoria OKJN, que seria a Júnior Menor do kartismo nacional. Mesmo com a pouca idade e experiência, a temporada do ano que vem vai ser intensa e com a participação nas principais competições internacionais, inclusive o Mundial de Kart que vai ser disputado na Inglaterra.

No início era apenas um novo esporte para a Vicky participar, mas agora ela decidiu que quer participar de um campeonato inteiro e já está treinando muito, fazendo natação e musculação para manter a forma. “No início eu achei que era apenas curiosidade de criança. Falei com a minha mulher e fomos fazer alguns treinos com ela, onde eu dei alguns toques de pilotagem e a Vicky foi pegando o jeito aos poucos. Depois falei para ela, vamos disputar uma corrida para você ver como é? E ela aceitou. De lá para cá já foram 10 corridas e ela já nos disse que é o que gosta de fazer. Mas sempre falamos para ela, que o importante é se divertir e a Victoria concordou mais uma vez”, disse o “pai coruja” Augusto Farfus Júnior.

Victoria está dando início à segunda geração de pilotos da Família Farfus e pelo jeito vai fazer sucesso também. “Não cobramos nada dela, pois concordamos que ela está ali para se divertir. Mas já vimos boas disputas dela na Itália e acredito que na prova das 500 Milhas de Kart ela vai aprender bastante. É apenas o começo, a Vicky terá muito a evoluir e damos toda força para ela”, concluiu Augusto Farfus Júnior.

Todo o evento das 500 Milhas de Kart contará com grande cobertura na TV aberta, na TV por assinatura e pelas redes sociais, além de transmissão na íntegra pelo YouTube e da hora inicial e final no BandSports. O evento também terá ampla cobertura em TV aberta. A Band vai exibir reportagens direto do kartódromo localizado na região metropolitana de São Paulo. Além do Grupo Bandeirantes, a TV Gazeta vai mostrar tudo o que de melhor acontecer nas 500 Milhas de Kart nos programas “Momento Velocidade” e “Gazeta Esportiva”.

Confira a programação completa das 500 Milhas de Kart:

Terça-feira, 19 de dezembro:

08h00 – Shifter – treino livre 1;

08h40 – 50 Milhas Cadete – treino livre 1;

09h10 – 500 Milhas de Kart – treino livre 1;

11h20 – Shifter – treino livre 2;

12h00 – 50 Milhas Cadete – treino livre 2;

13h00 – 500 Milhas de Kart – treino livre 2;

15h10 – Shifter – treino livre 3;

15h50 – 50 Milhas Cadete – treino livre 3;

16h20 – 500 Milhas de Kart – treino livre 3.

Quarta-feira, 20 de dezembro:

08h00 – Shifter – treino livre 4;

08h30 – 50 Milhas Cadete – treino livre 4;

08h40 – 500 Milhas de Kart – treino livre 4;

09h50 – Shifter – treino livre 5;

10h20 – 50 Milhas Cadete – treino livre 5;

10h30 – 500 Milhas de Kart – treino livre 5;

11h40 – Shifter – treino livre 6;

12h10 – 50 Milhas Cadete – tomada de tempos;

12h20 – 50 Milhas Cadete – Top Qualify;

13h00 – Shifter – tomada de tempos;

13h30 – 500 Milhas de Kart – treino livre 6;

14h10 – Shifter – corrida 1 (12 voltas);

14h40 – 50 Milhas Cadete – corrida (45 minutos);

15h35 – Shifter – corrida 2 (12 voltas);

16h05 – 500 Milhas de Kart – tomada de tempos;

16h25 – 500 Milhas de Kart – Top Qualify;

17h35 – Shifter – corrida 3 (20 voltas).

Quinta-feira, 21 de dezembro:

11h00 – 500 Milhas de Kart (500 milhas ou 12 horas).