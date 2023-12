Vicky Farfus estreia com pódio em prova de longa duração

A piloto Victoria Farfus, de apenas 12 anos, teve estreia espetacular em pista no Brasil, nas 50 Milhas de Kart (Cadete), realizada nesta quarta-feira (20/12), no Kartódromo da Granja Viana, em Cotia-SP. Filha do piloto oficial da BMW Motorsport Augusto Farfus Jr, a piloto Vicky foi um dos destaques da prova, chegando a andar em segundo lugar na parte final da Prova da Cadete, travando grande disputa com mais dois pilotos até a bandeirada final, concluindo a corrida em terceiro lugar.

Correndo com o apoio técnico da Sabiá Racing, Vicky Farfus não se intimidou com o grid cheio, 14 participantes e na maioria meninos da sua idade. No treino classificatório fez o oitavo tempo e dada a largada foi para a disputa direta pelas melhores posições, chamando a atenção de todos pela sua tocada limpa e rápida, mesmo sem nunca ter acelerado no Kartódromo da Granja Viana. Nos primeiros 15 minutos, foi alternando de posição, do oitavo ao quinto lugar, até a parada regulamentar nos boxes, para acertos nos karts e ou troca de pilotos para quem corria em dupla. Vicky retornou à pista na oitava posição e começou a evoluir na prova.

Entre as voltas 30 e 35, Vicky travou boa disputa com mais dois pilotos, pela terceira, quarta e quinta posições. Na volta 36 estava em segundo lugar e a bela disputa foi até a 40.ª volta, quando foi dada a bandeirada final. Para a alegria de todos da equipe Sabiá Racing e seus familiares, Vicky recebeu a bandeira quadriculada em terceiro lugar, onde aquela disputa acirrada entre os três pilotos foi muito aplaudida por todos que estavam no kartódromo, pela chegada a 150 milésimos.

“Assistir essa primeira corrida da Vicky no Brasil foi muito emocionante para mim, numa pista onde tenho boas recordações. Pelo que a gente tinha visto nas corridas na Itália, sabíamos que ela andaria bem, mas ela superou todas as expectativas minhas e do pessoal da Sabiá Racing. Nossa equipe e familiares vibramos muito nos boxes, do início ao fim da prova. Eu, minha mãe Fátima, meu pai Augusto, minha mulher Liri e meu filho John, ficamos emocionados com o desempenho da Vick e agora acredito que está realmente nascendo uma carreira muito promissora no automobilismo. Mas vamos com calma, é apenas o início e ela tem muito para aprender”, declarou Augusto Farfus Júnior.

Resultado final 50 Milhas Cadete: 1.º) Equipe Techspeed, kart 10, 43 voltas em 52min36s; 2.º) Equipe WM/Belizário, kart 229, 8s809; 3.º) Equipe Sabiá Racing/Vicky Farfus, kart 12, a 8s159; 4.º) Equipe D Racing, kart 26, a 11s144; 5.º) James Motores e Car Racing, kart 16, a 29s130; 6.º) Equipe Brava, kart 09, a 29s144; 7.º) FKart Capbor Auto Peças, kart 04, a 30s879; 8.º) Plugai Galli Racing, kart 13, a 1 volta; 9.º) Equipe XTreme, kart 177, a 1 volta; e 10.º) Equipe VKR, kart 08, a 1 volta.

A prova principal da 25.ª edição das 500 Milhas de Kart 2023, com os melhores pilotos do Brasil, acontecerá a partir das 11 horas dessa quinta-feira (21/12), com pilotos e equipes disputando a prova com 12 horas de duração.