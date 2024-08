Vendas de veículos eletrificados em 2024 já superam as de 2023

Com 15.312 emplacamentos, as vendas de veículos eletrificados leves em julho no Brasil foram as melhores de 2024 até agora, levando o acumulado do ano a superar, em apenas sete meses, o total de vendas de 2023. De janeiro a julho, o mercado nacional emplacou 94.616 veículos leves eletrificados, ultrapassando os 93.927 de janeiro a dezembro de 2023 – que já tinha sido o melhor ano da história da eletromobilidade no Brasil.

Com esses números, o mercado brasileiro também superou a marca simbólica de 300 mil veículos elétricos e híbridos leves em circulação no país, de diferentes tecnologias de eletrificação, desde o início da série histórica da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico). Em julho, esse total chegou a 315.047, dos quais pelo menos 152.493 são veículos plug-in, com recarga externa (BEV e PHEV). Os demais são HEV flex, HEV a gasolina e MHEV (híbridos sem recarga externa).

Com 15.312 veículos, julho foi também o melhor mês de vendas de eletrificados de 2024 e o segundo da série histórica, só superado por dezembro (16.279). Em relação a junho de 2024 (14.396), o aumento em julho foi de 6,4% e na comparação com julho de 2023 (7.462 veículos), de excelentes 105%.

Já em relação ao total de vendas domésticas de veículos leves (autos + comerciais leves), que foi de 227.300 unidades em julho, segundo a Fenabrave, a participação de mercado dos eletrificados (market share) manteve-se no mesmo patamar de 7% dos últimos meses.

Os números de julho reforçam a previsão da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico) de que o ano se encerrará com vendas totais superiores a 150 mil veículos leves eletrificados. “O interesse dos brasileiros por veículos elétricos é crescente e irreversível”, diz o presidente da ABVE, Ricardo Bastos. “O consumidor está se familiarizando cada vez mais com as novas tecnologias e se tornando mais consciente dos benefícios ambientais e das vantagens econômicas que estes veículos proporcionam”, acrescenta.

Modelos

A crescente oferta de modelos de eletrificados também contribuiu para o crescimento do mercado. Entre janeiro e julho, o Brasil emplacou 301 modelos de eletrificados leves, um aumento de 21% sobre 2023 (248). Os veículos plug-in representaram 66% desses modelos (198), sendo 62% de BEV (122) e 38% de PHEV (76). Os demais 34% são híbridos sem recarga externa (HEV, HEV Flex e MHEV). O segmento de modelos mais emplacados são os SUVs. Essa tendência de mercado esteve presente em 2023 e se mantém em 2024.

Tecnologias

Os veículos plug-in, que incluem aqueles movidos 100% a bateria (BEV) e os híbridos plug-in (PHEV), continuam mantendo a liderança de mercado em 2024, com 70% de participação em relação ao total de eletrificados. Os 30% restantes estão distribuídos entre os híbridos convencionais (HEV+HEV Flex + MHEV).

Em julho, o mercado brasileiro emplacou 6.659 PHEV, com participação de 43,5% sobre o total de eletrificados. Em relação a junho (5.047), houve um crescimento de 32%. Já na comparação com julho de 2023 (2.597), o aumento foi de 156%.

Os BEV 100% elétricos participaram com 30,7% dos emplacamentos de eletrificados em julho (4.703). Na comparação com junho (5.190), esse segmento teve uma retração de 9%. Já em relação a julho de 2023 (950), houve um aumento extraordinário de 395%.

Os HEV convencionais (elétricos não plug-in a gasolina ou diesel) ficaram com 6,4 % do total de eletrificados em julho (977). Os HEV Flex, com 11,1% (1.707), e os micro híbridos MHEV, com 8,3% (1.266). De janeiro a julho de 2024, a participação das tecnologias no mercado dos eletrificados é a seguinte:

BEV: 35.907 (38%);

PHEV: 29.955 (31,7%);

HEV: 8.371 (8,8%);

HEV Flex: 12.694 (13,4%);

MHEV: 7.689 (8,1%).

Recarga

A infraestrutura de recarga também é um ponto chave para a promoção desse crescimento do mercado de veículos elétricos, especialmente os plug-in (BEV + PHEV). Segundo estimativa da Tupi Mobilidade, empresa do Grupo de Infraestrutura da ABVE, em julho havia 8.800 eletropostos públicos e semipúblicos disponíveis no Brasil.

O ano de 2024 tem sido marcado pela expansão da infraestrutura de recarga no país. Empresas como Raízen Power e Vibra participam desse movimento, por meio de parcerias com startups (como Tupi Mobilidade, EZVolt e outras) e também com montadoras (BYD).

Geografia da eletromobilidade

A região Sudeste segue na liderança dos emplacamentos de eletrificados. Em julho, foram 7.486 veículos nessa região, ou 49% do total. São Paulo é o estado que mais contribuiu para essa liderança, com 4.914 emplacamentos. O Sul ocupa o segundo lugar, com 19% (2.913), seguido pelo Centro-Oeste, com 14,5% (2.214), bem próximo do Nordeste, com 14,2% (2.178). A região Norte participa com 3,3% (521).

Em relação aos estados, os cinco principais em julho/24 são:

1.º) São Paulo: 4.914; 2.º) Distrito Federal: 1.282; 3.º) Rio de Janeiro: 1.182; 4.º) Santa Catarina: 1.079; e 5.º) Paraná: 1.016.

Em relação aos municípios, os cinco principais em julho/24 são:

1.º) São Paulo: 2.139; 2.º) Brasília: 1.282; 3.º) Rio de Janeiro: 720; 4.º) Belo Horizonte: 522; e 5.º) Curitiba: 480.

No processo de interiorização dos veículos leves eletrificados (excluídas as capitais), os municípios que mais se destacaram em julho/24 são:

1.º) Campinas-SP: 223; 2.º) Uberlândia-MG: 146; 3.º) Ribeirão Preto-SP: 127; 4.º) Sorocaba-SP: 122; e 5.º) Barueri-SP: 114. (Foto: ABVE/Divulgação).