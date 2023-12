Veja como se preparar para a sua viagem de carro

Com o período de festas e férias nos meses de dezembro e janeiro, acaba se tornando uma boa oportunidade para muitos brasileiros de fazer uma pausa merecida. Com a previsão de um grande volume de brasileiros pegando a estrada estes meses, a Kavak, plataforma de compra e venda de carros seminovos e usados, traz algumas medidas para se ter com o carro nos dias que antecedem a viagem.

Revisões preventivas: A segurança é fundamental ao viajar de carro. Certifique-se que o automóvel está em boas condições e que você não pulou nenhuma revisão preventiva. Confira óleo, pneus e rodas, sistema elétrico, níveis de fluidos (freio, arrefecimento), alinhamento, água do esguicho e todos os sistemas essenciais. Para quem viajar em grupo, certifique-se também que todos os cintos de segurança estão funcionando corretamente, incluindo os das cadeirinhas infantis, caso haja crianças a bordo.

Luzes do carro: Estas desempenham um papel crucial na segurança rodoviária, seja de dia ou à noite. Os faróis iluminam o caminho, tornando a condução mais segura para você e outros motoristas. Além disso, as luzes de freio e piscas indicam os seus movimentos e intenções na estrada, de parar ou mudar de faixa, contribuindo para evitar colisões. Em muitos lugares, dirigir com as luzes do veículo apagadas é uma infração de trânsito e pode resultar em multas. Por isso, seja para evitar problemas legais quanto para não pecar na segurança, certifique-se de que todas as luzes do seu veículo estejam funcionando corretamente.

Documentação: A documentação em dia é uma exigência legal em praticamente todos os lugares. Isso inclui sua CNH, documentos do veículo, comprovante de seguro, e, se necessário, autorização para viagens com crianças. Se você tiver acabado de comprar um carro seminovo, a transferência do CRV para o nome do novo proprietário é essencial. Portanto, preste atenção aos detalhes e aos assuntos relacionados ao histórico documental do automóvel usado. Existem empresas, como a Kavak, que checam o histórico documental do carro antes de vendê-lo a outros clientes. Por não fazer intermediações, a companhia adquire o carro de pessoas físicas, faz uma revisão mecânica e documental do automóvel, e depois disponibiliza o automóvel para a venda a outros consumidores. Ao comprar de uma empresa respeitável, você pode ter a tranquilidade de que a história do veículo usado foi verificada.

Cadeirinhas e Assentos de Carro: É fundamental que as crianças estejam devidamente protegidas em cadeirinhas apropriadas para suas idades e tamanhos. Consulte as normas de segurança infantil de trânsito de seu país para garantir o cumprimento adequado das leis. A segurança das crianças não deve ser negligenciada até mesmo em viagens curtas.

Planejamento da Rota: Planeje sua rota com antecedência e esteja ciente das condições climáticas e do trânsito previsto. Isso envolve também envolve identificar pontos de interesse e paradas ao longo do caminho, como postos de gasolina, restaurantes, áreas de descanso e atrações turísticas, permitindo paradas estratégicas para abastecimento, alimentação e, até mesmo, descanso.

Mantenha a Atenção na Estrada: Evite distrações ao volante. Antes de sair de casa, ajuste o sistema de navegação, selecione as suas músicas preferidas e organize tudo o que você precisará para focar 100% na condução. Não use o celular enquanto estiver dirigindo e faça paradas ao longo do caminho para se alimentar. Se a viagem prevê longas distâncias, alterne com outro adulto, para garantir que sempre haja um motorista alerta. O cansaço pode ser uma grande distração. Lembre-se de que, ao dirigir, sua principal responsabilidade é a segurança de todos a bordo, bem como dos demais usuários da estrada.