Um novo P Zero da gama Collezione para o Ferrari Enzo

A Pirelli e a Ferrari continuam sua relação de mais de 70 anos, com objetivo comum de manter clássicos atemporais na estrada com segurança e eficiência. Um novo P Zero Corsa System, dedicado ao Ferrari Enzo, se junta à linha Pirelli Collezione, a linha que equipa os mais icônicos modelos ‘oldtimer’ e ‘youngtimer’. Os pneus para o “Enzo” enriquecem o catálogo da Pirelli para a Ferrari Classic, acrescentando dois novos pneus P Zero aos dois já disponíveis para os Ferrari F40 e F50: outros dois supercarros históricos de Maranello.

P Zero Corsa System para o Ferrari Enzo

Para o Ferrari Enzo, o carro esportivo extremo que data de 2002, a Pirelli criou um P Zero Corsa System nas medidas 245/35 R19 para a dianteira e 345/35 R19 para a traseira. Como todos os pneus da gama Collezione, este produto tem um aspecto idêntico ao original, mas é fabricado com materiais e tecnologias modernos. Concebido no início dos anos 2000 para ser o mais esportivo da gama de estrada, ele tem uma estrutura específica que lhe confere máxima estabilidade em altas velocidades e em curvas, permitindo que também seja utilizado em pista. Os dois desenhos diferentes da banda de rodagem, direcional para a frente e assimétrico para a traseira, também reduzem o fenômeno da aquaplanagem. O novo pneu foi testado com pilotos da Ferrari, que redescobriram o mesmo caráter esportivo da época, agora aliado à maior segurança e confiabilidade graças à utilização dos compostos mais atuais.

Também estão disponíveis os pneus P Zero Corsa System da linha Collezione, nas medidas 245/35 R18 na dianteira e 355/30 R18 na traseira, para o Ferrari F50, descrito à época como o carro de estrada mais próximo de um carro de Fórmula 1 que Maranello já construiu.

P Zero para o Ferrari F40

O ancestral do F50 e do Enzo foi o Ferrari F40, o primeiro carro produzido em massa a usar o Pirelli P Zero como equipamento original em 1987. Desenvolvido especificamente para o carro, esse pneu trouxe algumas inovações importantes: um aro de 17 polegadas, sem precedentes para um carro de estrada, diferentes medidas dianteiras e traseiras e tecnologia dedicada a um carro com velocidade máxima superior a 300 km/h. Agora, uma versão do P Zero dedicada ao F40 está disponível na linha Pirelli Collezione nas medidas 245/40 R17 para a dianteira e 355/35 R17 na traseira. Entre as principais novidades desta versão está a inscrição na lateral do pneu, que lembra a marcação original.

Pirelli P Zero: desempenho, inovação e sustentabilidade

Desde a Ferrari F40 até os supercarros de última geração, a gama P Zero tem sido uma constante. Ele conta uma história de inovação e tecnologia que está ligada aos carros mais prestigiados e extremos das últimas quatro décadas e ao motorsport, começando pela Fórmula 1: um laboratório ao ar livre de transferência de tecnologia da pista para a estrada. Ao longo do tempo, a gama evoluiu de acordo com as necessidades do mercado automotivo, que se tornou cada vez mais interessado em desempenho, segurança e sustentabilidade: agora incluindo a mobilidade elétrica. A marca Elect da Pirelli, que denota pneus feitos especialmente para carros eletrificados, fez sua estreia num P Zero em 2019.

A família foi recentemente renovada com três novos modelos apresentados no Festival de Velocidade de Goodwood de 2023: o P Zero E, o P Zero R e o P Zero Trofeo RS. Todos esses pneus foram desenvolvidos com a abordagem “Design Eco-Safety” (segurança ecológica) da Pirelli: uma metodologia que utiliza materiais inovadores, bem como ferramentas que incluem virtualização, derivada da experiência no motorsport. (Foto: Pirelli/Divulgação).