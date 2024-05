Triumph anuncia uma série de ofertas exclusivas para maio

A Triumph preparou uma série de condições imperdíveis para os interessados em comprar uma motocicleta nova da marca no mês de maio. As ofertas são válidas para todos os modelos da linha Tiger, incluindo a inédita Tiger 1200 Rally Black Edition projetadas para elevar a experiência de pilotagem.

Ao adquirir uma Tiger 1200 Explorer, versões GT ou Rally, modelo líder em potência, agilidade e manobrabilidade, com 6 modos de pilotagem, garantia de 3 anos e o intervalo de revisão mais amplo do mercado, os clientes recebem malas laterais e top box gratuitos. Além disso, a Tiger 1200 Rally Black Edition está disponível a partir de R$ 88.990,00, e vem equipada com suspensão Showa Semi-Ativa com 43 mm de diâmetro e curso de 220 mm, rodas raiadas 21” (90/90) e 18” (150/70) com pneus Metzeler Karoo Street tradicional em toda linha Rally em versão na cor preta, essa edição especial traz todo requinte, potência e conforto da família Tiger 1200 servindo como porta de entrada para o cliente no segmento.

Para quem desejar comprar um dos modelos da mais nova Família Tiger 900, projetados para oferecer ainda mais potência, torque, capacidade e conforto, além de motor mais potente e econômico, podendo gerar 9% de economia de combustível comparado com a geração anterior, a montadora oferece preços especiais de lançamento a partir de R$ 69.590,00 para a Nova Tiger 900 GT, R$ 77.490,00 para a Nova Tiger 900 GT PRO e R$ 79.990 para a Nova Tiger 900 Rally PRO, valores exclusivos até o dia 31 de maio de 2024.

Além disso, a montadora anuncia campanha exclusiva de malas onde os clientes podem adquirir top box de R$ 4.590,00 por R$ 3.990,00, malas laterais de R$ 8.190,00 por R$ 6.000,00 ou garantir ambos por R$ 8.990,00, válido para os modelos Tiger 1200 e Tiger 900 Aragón Edition, até o dia 31 de maio.

Já para os apaixonados pela Tiger Sport 660, eleita campeã em três premiações em 2023 – Concurso Moto Premium, Moto do Ano e Moto de Ouro, com 81 cavalos de potência e melhor escolha da categoria, a Triumph oferece bônus especial de R$ 4.000,00, juntamente com Quickshifter grátis – única moto da categoria com esse acessório, além de taxa de 1.19% no financiamento. As ofertas são válidas para as últimas unidades dos modelos 23/24.

A Triumph ainda oferece um bônus de R$ 4.000,00 na compra dos modelos da linha clássica de 900cc e 1200cc, que podem ser usados para adquirir acessórios, roupas ou desconto na motocicleta. A ação promocional é válida até o dia 19 de maio, data que será realizado no Brasil o “Distinguished Gentleman’s Ride” (DGR), grande e divertido passeio de motos clássicas, que acontece mundialmente em mais de 900 cidades, reunindo milhares de entusiastas de motocicletas dos estilos clássico e vintage – um passeio em prol da saúde masculina.

Triumph Smart

O Triumph Smart tem como base um financiamento exclusivo para os clientes da marca, com entrada variável, taxas de juros especiais e até 23 parcelas mensais que cabem no bolso do cliente. No final deste prazo, restará uma parcela residual que também é variável de acordo com a entrada e o valor das parcelas mensais.

Caso o cliente tenha interesse, ele pode aproveitar o benefício da Recompra Garantida, na qual a Rede de Concessionários Triumph garante a recompra daquela moto usada. Outro benefício do Triumph Smart é a possibilidade de o cliente incluir no financiamento a compra de roupas e acessórios para moto.

No momento da parcela balão, o cliente também poderá escolher o que fazer: quitar o valor, refinanciar a parcela ou escolher um novo modelo Triumph dentro do plano. O cliente ainda tem opção de montar o plano que melhor se encaixa no seu bolso. Para mais informações sobre o Triumph Smart: https://triumphsmart.com.br/.

Pós-venda

A montadora também oferece aos clientes Triumph o “Total Care”, programa global que disponibiliza suporte a uma linha completa de serviços e produtos premium, como: acessórios e peças originais, equipe altamente qualificada, check-up e manutenção preventiva, agendamento on-line de onde estiver e garantia estendida por mais 1 ou 2 anos. (Fotos Triumph/Divulgação).