Transações de usados ficam próximas à estabilidade

Segundo levantamento da FENABRAVE – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, em novembro, as transações de veículos usados tiveram queda de 1,5% sobre outubro. Com até dois dias a menos do que o mês anterior, por conta de feriados locais e nacionais no mês, o setor registrou 1.207.309 transações, alta de 9,5% sobre novembro do ano passado.

“O mercado de usados tem se mostrado consistente, com evolução de transações em todos os segmentos automotivos, à exceção de caminhões, na comparação com o acumulado de 2022. No ano, são mais de 13 milhões de unidades transacionadas, podendo chegar a 15 milhões até o final deste ano”, afirma Andreta Jr., Presidente da FENABRAVE. “Com isso, é muito provável que tenhamos alta global em usados em 2023, já que, até o momento, o mercado está 4,4% acima do mesmo período do ano passado”, completa.

Desempenho por segmento

• As transações de automóveis e comerciais leves registraram queda de 1,6% sobre o mês anterior e alta de 8,5% ante novembro de 2022. No acumulado do ano, a alta dos segmentos é de 4,8%.

Os modelos usados com até 3 anos de fabricação representaram 12,5% do total transacionado no mês. No ano, estes veículos acumulam participação de 10,3%.

• O mercado de caminhões voltou a registrar retração, com queda de 2,8% sobre o mês anterior, mas alta de 9,9% sobre novembro do ano passado. No ano, o segmento acumula queda de 0,3%.

• Os implementos rodoviários tiveram alta no mês (+2,2%) e um salto de 28,2% na comparação com novembro de 2022. No ano, o crescimento é de 11,2%.

• O segmento de ônibus teve queda frente a outubro (-5,6%). Sobre novembro de 2022, a alta é de 9,7% e, no ano, o crescimento é de 1,3%.

• As motocicletas mantêm bons resultados no ano (+3,2%), mesmo com a leve retração sobre outubro (-1,2%). Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o resultado foi 12,7% superior.

Acompanhe, na tabela, o desempenho de cada segmento, em volumes e percentuais.