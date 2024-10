Toyota revela novo Corolla Cross para temporada 2025

Nesta semana, o novo Toyota Corolla Cross que disputará o campeonato da Stock Car Pro Series no ano que vem foi revelado com a carroceria definitiva. Feito sobre a plataforma Audace SNG01, o SUV foi mostrado para as equipes de engenharia e executivos da Toyota GAZOO Racing na Audacetech, braço tecnológico do Grupo Veloci, controlador da Vicar, empresa promotora da Stock Car. O modelo vai acelerar na categoria ao lado do Chevrolet Tracker e do Mitsubishi Eclipse Cross, inaugurando uma nova era na competição a partir de 2025.

A história da Toyota GAZOO Racing na Stock Car começou em 2020, quando o atual Toyota Corolla estreou no grid da categoria. E, desde então, tem escrito uma história de conquistas ao longo dos primeiros cinco anos de disputas, com 106 corridas, 49 vitórias, 27 poles, 37 voltas mais rápidas e 141 pódios.

“Com esta aprovação, agora o Corolla Cross Stock Car está pronto para inaugurar uma nova era na categoria. É um momento de evolução na Stock Car, que desenvolveu um projeto dotado de muita tecnologia voltada para competição. Estamos muito felizes em fazer parte desse novo capítulo do automobilismo brasileiro”, diz Daniel Grespan, líder do projeto Toyota GAZOO Racing no Brasil.

Fabricada pela brasileira Magna Compósitos, a carroceria em material compósito inclui fibra de carbono, aramida, fibra de vidro e kevlar. O novo Corolla Cross Stock Car já nasce mais leve, ágil, estável e tecnológico que os carros anteriores da categoria, encerrando a era dos sedãs.

Chama a atenção o perfil agressivo da versão de corrida do SUV da Toyota, cujo aspecto esportivo foi bastante acentuado pela presença do extrator e a grande asa ajustável na traseira. Novas tomadas de ar para freios e motor, inclusive sobre o capô, reforçam o visual deste projeto destinado às pistas e fruto de um intenso programa de testes em diversos autódromos do Brasil.

O motor passa a ser turboalimentado e de 2,1 litros com aproximadamente 500 cv de potência, utilizando gasolina Podium. O câmbio inglês de competição XTrac é sequencial e semiautomático, com seis velocidades, e é um dos destaques ao lado da conectividade proporcionada pelo sistema Qualcomm Snapdragon 5G, com sensorização de diversas funções do carro.

Com amortecedores reguláveis e importados Penske Racing, a suspensão é independente nas quatro rodas, dotada de triângulos sobrepostos (“duplo A”) e sistema pushrod. Já o conjunto de rodas desenvolvidas no Brasil pela Mangels esconde os discos ventilados HipperFreios, pastilhas Cobreq (ambos projetados especificamente para a Stock Car) e pinças de competição da britânica AP Racing, operados por seis pistões na dianteira e quatro na traseira.

Já o cockpit tem monitor e painel dotados de dezenas de novas funções, além de uma inédita câmera interna de 360 graus que será utilizada em breve durante as transmissões das corridas da Stock Car Pro Series e, também, por um aplicativo exclusivo que será lançado pela categoria.

“O Corolla Cross ficou muito interessante para quem gosta de automobilismo. É um grande reforço para o grid”, afirma Fernando Julianelli, CEO da Vicar. “Do nosso ponto de vista, o grande desafio nessa nova era é mantermos, ou até melhorarmos, o nível de competitividade da Stock Car. Poucas categorias no mundo conseguem colocar praticamente todo o grid em menos de um segundo. Em algumas ocasiões, nós fazemos isso em menos de meio segundo. É uma meta ambiciosa, mas tenho certeza de que vamos superar as expectativas”, completa Julianelli.

“Apresentamos agora o Toyota Corolla Cross Stock Car com a filosofia de dar aos pilotos e equipes um carro extremamente competitivo, muito ágil, seguro e agressivo”, observa Enzo Bortoleto, CEO da Audacetech. “Ele é o resultado do emprego de tecnologia de ponta criada por empresas que são líderes em seus segmentos. Estamos orgulhosos do resultado que nossos engenheiros estão obtendo”, destaca Bortoleto. (Fotos: Pit Stop Films/Divulgação).