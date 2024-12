Toyota Corolla 2025 é atualizado e novo design na GR-Sport

Líder absoluto no segmento de sedãs médios no País, o Toyota Corolla chega à linha 2025 com importantes atualizações de tecnologia e comodidade, além de passar a integrar o programa de garantia Toyota 10 – que oferece até 10 anos de garantia de fábrica. A versão GR-Sport ainda recebe novo visual externo e detalhes exclusivos da Toyota Gazoo Racing, que reforçam ainda mais a esportividade do modelo. Preços e versões: Corolla GLi 2.0L – R$ 158.490; Corolla XEi 2.0L – R$ 161.990; Corolla Altis 2.0L Premium – R$ 188.590; Corolla GR-Sport 2.0L – R$ 189.990; e Corolla Altis Hybrid Premium – R$ 199.990.

Design exclusivo e novos itens na versão GR-Sport

O novo Corolla GR-Sport recebeu design atualizado para a linha 2025 e reforça a identidade arrojada característica da Toyota Gazoo Racing. Para isso, o modelo tem para-choque dianteiro redesenhado, frisos pretos, spoiler e difusor traseiro atualizados, rodas de 17” exclusivas com acabamento diamantado e lanternas com inédito efeito “smoked”.

Detalhes como volante, botão Start/Stop e chave inteligente com emblema GR, assim como costuras em vermelho, destacam a proposta desta versão. Já a suspensão com molas e amortecedores mais firmes, os braços estruturais conectados ao chassi e os defletores na parte inferior da carroceria foram especialmente desenvolvidos para priorizar uma dirigibilidade mais emocional e esportiva.

Reforçando o compromisso da Toyota com a comodidade dos clientes, o Corolla GR-Sport 2025 recebeu novos equipamentos, como sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, que atuam em conjunto com a câmera de ré; e ar-condicionado automático Dual Zone, permitindo que motorista e passageiro ajustem as temperaturas de maneira independente.

Tecnologia aprimorada e mais conveniência

Atendendo aos pedidos dos clientes, a Toyota apresenta uma série de novidades que eleva o conforto e a conveniência do Corolla 2025, com destaque para a nova central multimídia Toyota Play 2.0 de 10” – no sistema anterior, era de 9” –, espelhamento sem fio para Apple CarPlay® e Android Auto® e portas USB do tipo “C”. Esse sistema oferece navegação mais intuitiva, maior agilidade e conexão otimizada com dispositivos móveis.

Para a linha Corolla 2025, o Toyota Safety Sense (TSS) também foi atualizado com novas funcionalidades, reforçando a atenção com a segurança:

Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo (ACC), agora com atuação em todas as velocidades, que incorpora a função de parada e retomada da aceleração de maneira autônoma, o que proporciona mais comodidade e segurança para o condutor em diferentes condições de uso, inclusive no ambiente urbano.

Sistema de Alerta de Mudança de Faixas com Assistente de Permanência – LDA (Lane Departure Alert) –, agora adiciona o Assistência a Permanência de Faixa – LTA (Lane Tracing Assist) –, que atua continuamente corrigindo a direção a fim de manter o veículo centralizado na faixa que se encontra, oferecendo resistência caso o motorista desvie a direção sem o uso do indicador de mudança de direção.

Recursos de segurança conectados via aplicativo

Para a linha 2025, o Corolla (nas versões Altis Premium​ e GR-Sport) recebe o sistema Toyota Serviços Conectados, que permite ao proprietário consultar status do veículo, histórico de viagens, lembrete para revisões, indicadores de consumo e diagnóstico de falhas sem nenhum custo adicional no aplicativo Toyota App.

Além disso, ao adquirir o pacote completo de Serviços Conectados, que conta com um período gratuito de 12 meses, o proprietário pode contar com rastreamento e imobilização de veículo roubado, alertas remotos de limite de velocidade e acionamento do alarme, cerca geográfica – que permite determinar um perímetro de circulação a partir do qual é enviada uma notificação –, monitoramento aprimorado que aciona o cliente em caso de acidente e as autoridades caso não seja possível o contato. Também está disponível a contratação adicional de Wi-Fi para até oito dispositivos.

Com especial atenção às exigências dos clientes fiéis da marca, a Toyota, em parceria com a Toyota Corretora de Seguros e a Mitsui Sumitomo Seguros, disponibiliza também a modalidade de Seguro Conectado, que permite integrar as informações do veículo e do condutor à seguradora para a aplicação de benefícios e eventuais descontos de maneira personalizada.

Todos os clientes segurados terão isenção do valor da assinatura do pacote completo de serviços no Toyota App durante o período de cobertura. Além disso, quem financiar o veículo pelo Banco Toyota do Brasil terá acesso a todos os recursos conectados de segurança gratuitamente durante parte do período de financiamento.

Garantia de até 10 anos

A chegada da linha 2025 para o Corolla também marca a expansão do Toyota 10 no País, um programa de extensão de garantia que permite prolongar a cobertura por até 10 anos. Sem nenhum custo adicional ao proprietário, o benefício é ativado automaticamente ao serem realizadas revisões programadas na rede autorizada Toyota após o término do período inicial de 5 anos de garantia de fábrica.

Essa cobertura adicional é renovável a cada 12 meses ou 10.000 km e contempla peças de carroceria, sistema de arrefecimento, componentes elétricos e eletrônicos, motor, transmissão e freios até o limite máximo de 60 meses (totalizando 120 meses quando somados à garantia inicial) e 200.000 km para uso particular ou 100.000 km para uso comercial – o que ocorrer primeiro.

Enfatizando a reconhecida confiabilidade dos veículos da marca e o cuidado com a satisfação dos clientes, o Toyota 10 também estará disponível para unidades do Corolla ano/modelo 2019/2020 em diante que estejam elegíveis – além de Hilux e SW4, que estrearam o programa no mercado brasileiro no último mês de novembro.

“O Toyota 10 reforça nosso compromisso com os clientes da marca e eleva esse relacionamento a um novo patamar de tranquilidade. E isso também reflete no valor de revenda, já que o veículo poderá contar com a garantia Toyota durante até 10 anos com as manutenções na nossa rede de concessionárias. Assim, os nossos clientes têm uma solução completa para a sua experiência de propriedade por muitos anos”, reforça Jorge Mussi, gerente geral de pós-vendas da Toyota do Brasil.

Esse programa também se estende ao sistema híbrido, possui garantia de fábrica de 8 anos ou 200.000 km, independente do uso (particular ou comercial) ou da data do faturamento. Após esse período, a cobertura poderá ser renovada por mais 12 meses ou 10.000 km, até o limite máximo de 10 anos ou 200.000 km, o que ocorrer primeiro.

Lista de equipamentos de série e itens de segurança

O Corolla GLi, versão destinada ao segmento de vendas diretas – PCD, Táxi, Produtor Rural e CNPJ –, tem 7 airbags (dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para o motorista), ar-condicionado, central multimídia Toyota Play 2.0 de 10” com espelhamento sem fio para Apple CarPlay® e Android Auto®, volante com comandos de áudio e computador de bordo, câmera de ré, faróis e lanternas com acendimento automático, retrovisores externos com rebatimento elétrico, vidros frontais com película antirruído e sistema ISOFIX.

Na versão XEi, o modelo inclui quadro de instrumentos digital com tela TFT de 12,3” de alta resolução, acabamento interno com partes revestidas de couro e material sintético, ar-condicionado digital e automático, rodas de liga leve de aro 17”, chave inteligente Smart Entry e partida por botão, paddle-shift para trocas de marchas, farol alto automático, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, além de pacote Toyota Safety Sense (TSS) com Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo (ACC) para todas velocidades, Assistente de Pré-Colisão Frontal (PCS), Assistente de Permanência em Faixa (LTA).

Já a versão GR-S acrescenta teto solar elétrico, ar-condicionado digital Dual Zone, faróis e lanternas de LED, carregador sem fio para celular, Toyota Serviços Conectados, Alerta de Ponto Cego (BSM) e Sensor de Reconhecimento de Tráfego Traseiro (RCTA). Por sua vez, as configurações Altis Premium incluem acabamento interno com revestimento exclusivo nas cores bege e marrom, banco do motorista com regulagem elétrica de oito posições e retrovisores externos com rebatimento automático.

Desempenho aliado à eficiência

Na configuração híbrida flex, o Corolla é equipado com motor 1.8L VVT-i 16V de ciclo Atkinson flex, que entrega 101 cv quando abastecido com etanol e 98 cv com gasolina, além de 14,5 kgfm de torque (com etanol ou gasolina). Esse propulsor funciona em conjunto com dois motores elétricos (MG1 e MG2) de 72 cv de potência e 16,6 kgfm de torque, o que proporciona uma experiência de condução mais sustentável e garante potência combinada de 122 cv.

Pioneiros no mundo ao reunir as vantagens da eletrificação ao biocombustível, os híbridos flex da Toyota têm consumo 30% menor quando comparado às versões não-eletrificadas e até 70% menos emissão de CO₂ quando abastecidos com etanol.

Junto à transmissão Hybrid Transaxle, que opera por meio de planetária com engrenagem – eliminando perdas e atritos –, o conjunto oferece uma aceleração linear, simulando marchas de acordo com a demanda do motor e sem desperdiçar energia, o que contribui para respostas ágeis e maior eficiência de combustível.

Nas versões equipadas com o motor 2.0 Dynamic Force Dual VVT-iE 16V DOHC, o Corolla tem até 175 cv de potência a 6.600 rpm e 21,3 kgfm de torque a 4.400 rpm quando abastecido com etanol. Associado à transmissão Direct Shift com simulação de dez marchas, o conjunto combina a suavidade do sistema CVT a uma engrenagem mecânica que atua na arrancada do veículo, o que reforça a entrega de desempenho. (Fotos: Toyota/Divulgação).