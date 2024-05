Toyota celebra marco histórico de 700 mil veículos exportados

A Toyota do Brasil celebra um marco significativo em sua trajetória: a exportação de 700 mil veículos. O primeiro capítulo dessa história remonta aos anos 70, com o Toyota Bandeirante nacional. Mas as exportações ganham força a partir de 2012, impulsionadas pela produção de novos modelos na planta de Sorocaba e pela introdução de tecnologias de eletrificação.

Atualmente, a Toyota lidera as exportações no mercado automotivo brasileiro, tendo enviado 82.419 carros, o equivalente a 40% de sua produção, para 22 países da América Latina e do Caribe em 2023. O SUV Corolla Cross foi o carro mais exportado do país no ano passado, com 31.700 unidades. Esse feito ressalta a competitividade regional do parque tecnológico e da produção brasileira.

Como a principal exportadora de veículos do Brasil, a Toyota tem contribuído significativamente para a economia do país. Recentemente, anunciou um investimento de R$ 11 bilhões para a expansão da capacidade produtiva de veículos e motores, além da introdução de dois novos modelos híbridos, que contribuem para a empresa manter o seu protagonismo em eletrificação e exportações.

A oferta de veículos híbridos produzidos no Brasil para o mercado da América Latina e Caribe não só contribui com a descarbonização da região, como também reforça a pauta de tecnologia nas exportações da indústria brasileira e a atração de investimentos em toda a cadeia de valor.

Uma história de sucesso e crescimento sustentável

A trajetória de exportações da Toyota do Brasil começa em 1971 com o utilitário Bandeirante, enviado para países da América Latina e utilizado até mesmo em missões de paz da ONU. A inauguração da planta de Indaiatuba, em 1998, marca o início da produção do Corolla, ampliando a influência da Toyota além das fronteiras nacionais.

Em 2002, a nova geração do Corolla inicia uma era de sofisticação e desempenho, levando a marca a entrar em novos países. A estratégia de crescimento continuou em 2012, com a inauguração da fábrica de Sorocaba e o lançamento do Etios, permitindo a empresa expandir ainda mais suas exportações na região.

Seguindo seu DNA de inovação, a Toyota lançou a 12ª geração do Corolla em 2019, com motorizações híbridas à gasolina e flex, reforçando seu compromisso com a sustentabilidade. Em 2021, o Corolla Cross, o único SUV híbrido produzido no Brasil, abriu novos mercados na região.

A Toyota investiu intensivamente no Brasil nos últimos anos e tem planos ambiciosos para acelerar ainda mais suas operações no país. O investimento de R$ 11 bilhões no país até 2030 ampliará a capacidade de produção de veículos e motores, com a introdução de novos modelos equipados com a inovadora e pioneira tecnologia híbrida flex da marca, visando consolidar as operações industriais da fabricante e manter seu protagonismo e liderança no país em eletrificação e exportações. (Foto: Toyota/Divulgação).