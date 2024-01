Telêmaco Borba, a “capital” da Velocidade na Terra no Paraná

A cidade de Telêmaco Borba se consagrou como a “capital” da Velocidade na Terra do Paraná, na temporada de 2023. Localizada nos Campos Gerais Telêmaco Borba sediou todas as etapas do Paranaense de Velocidade na Terra, do Paranaense de Kartcross e do Metropolitano de Velocidade na Terra. A promoção e organização foram do Automóvel Clube de Telêmaco Borba, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Telêmaco Borba abraçou a velocidade na terra. O Autódromo Municipal teve suas dependências lotadas em todas as etapas. Luiz Santos Camargo (foto), piloto e presidente do Automóvel Clube, destaca que o ponto mais positivo da temporada foi o público. Ele ressalta que famílias inteiras prestigiaram os eventos. “Tornou-se comum presenciarmos famílias inteiras no autódromo nos dias de corridas, fazendo churrasco. As nossas corridas se tornaram programa de família. Também devemos destacar o crescimento do público jovem e também muitas crianças, que aproveitaram o espaço para brincarem”, ressalta Luiz Camargo, mostrando-se feliz com o sucesso os eventos organizados pelo Automóvel Clube e como piloto por ser o campeão da categoria 1.600 no Campeonato Metropolitano de Telêmaco Borba e o quarto colocado da categoria Autocross no Campeonato Paranaense.

Classificação final do Paranaense de Velocidade na Terra de 2023:

Categoria Old Fusca Velocidade A:

1.º) Júlio Bueno, com 112 pontos; 2.º) Juliano Tozetto, 95; 3.º) Emanuel Pauzer, 77; 4.º) Edson Ozório, 67; 5.º) Rudimar Mahle, 59; 6.º) Anderson de Oliveira, 54; 7.º) Rafael Hilgemberg, 53; 8.º) Matheus Olinisky, 53; 9.º) Marcos Garcia, 44; e 10.º) Anderson de Souza, 28pontos.

Categoria Old Fusca Velocidade B:

1.º) João Godoy, com 105 pontos; 2.º) Victor Mahle, 101; 3.º) Paulo Ricardo, 101; 4.º) Eliton de Jesus Alves, 70; 5.º) Daniel Rubik, 59; 6.º) Marcelo de Melo, 23; 7.º) César Rubik, 23; e 8.º) Júlio César de Almeida, 3 pontos.

Categoria Old Fusca Velocidade I:

1.º) Jéfferson Pontes, com 66 pontos; 2.º) Luciano Laroca, 56; 3.º) Rogerson Pereyma, 42; 4.º) Arthur Leonel de Pontes, 36; e 5.º) Mauricio Cazini, 19 pontos.

Categoria Novatos Injetados:

1.º) Gabriel Bochnek, com 130 pontos; 2.º) Eduardo da Silva, 84; 3.º) João Ribeiro, 83; 4.º) Marciano de Paula, 78; 5.º) Josinei da Costa, 30; 6.º) Jarbas José Schult, 25; 7.º) Leonardo Faggião, 15; 8.º) Everson de Melo, 15; e 9.º) Silvio Rodrigues, 13 pontos.

Categoria Turismo Carburado:

1.º) Sandro Stenzowski, com 144 pontos; 2.º) Thiago Ferreira, 93; 3.º) Matheus Machado, 79; 4.º) Vithor de Souza, 76; 5.º) Eduardo da Silva, 38; 6.º) Júlio Machado, 30; e 7.º) Carlos Betocar, 14 pontos.

Categoria Marcas:

1.º) Amauri Lisboa Jr, com 89 pontos; e 2.º) Antonio Carvalho, 63 pontos.

Categoria Autocross:

1.º) Rafael Bertasso, com 85 pontos; 2.º) André Paiva, 81; 3.º) Délcio Bertasso, 76; 4.º) Luiz Camargo, 65; 5.º) Aguinaldo da Silva, 36; 6.º) José Junqueira, 33; 7.º) Afonso Gonzales, 25; 8.º) Jéferson Patrick, 18; e 9.º) Amauri de Jesus, 3 pontos.

Classificação final do Paranaense de Kartcross de 2023:

Categoria Kartcross Original CBA:

1.º) Davi Santin, com 91 pontos; 2.º) Douglas Rodrigues, 88; 3.º) Carlos dos Santos, 73; 4.º) Maiko Reis de Gregório, 57; 5.º) Gabriel Pohl, 54; 6.º) Thiago Teixeira, 52; 7.º) Ebano Novo, 46; 8.º) Marcelo de Mello, 41; 9.º) Luiz Camargo, 40; e 10º) José Pontalti Júnior, 39 pontos.

Categoria Kartcross Força Livre:

1.º) Carlos Crespo, com 94 pontos; 2.º) Kaike da Silva, 80; 3.º) Carlos dos Santos, 66; 4.º) Leonardo Maia, 60; 5.º) Jaime Pohl, 46; 6.º) Bruno Fortex, 35; 7.º) Rodrigo Meirelles, 29; 8.º) Sidemar Bonkoski e Luiz Henrique Camargo, 24; e 9.º) Nivaldo da Silva, 15 pontos.

Classificação final do Metropolitano de Telêmaco Borba de 2023:

Categoria 1.600:

1.º) Luiz Camargo, com 108 pontos; 2.º) André Paiva, 70; 3.º) Victor Mahle, 46; 4.º) Rafael Bertasso/Délcio Bertasso, 39; 5.º) Rogerson Negão, 39; 6.º) Jéfferson Pontes, 38; 7.º) Eilton Jesus Alves, 32; 8.º) Luciano Laroca, Jeferson Patrick, Rafael Hilgenberg, e Marcos Garcia, 31; 9.º) Anderson de Oliveira, 30; e 10.º) Thiago Ferreira, 29 pontos.

Categoria Kartcross Original CBA:

1.º) Douglas Rodrigues, com 116 pontos; 2.º) Davi Ângelo Santin, 92; 3.º) Maiko de Gregório, 87; 4.º) Carlos dos Santos, 74; 5.º) Thiago Teixeira, 64; 6.º) Marcello de Mello, 55; 7.º) Ebano Novo, 46; 8.º) Marcel Moura, 42; 9.º) Luiz Camargo, 40; e 10.º) José Pontalti Júnior, 39 pontos.

Categoria Kartcross Força Livre:

1.º) Carlos Crespo, com 116 pontos; 2.º) Kaike da Silva, 109; 3.º) Carlos dos Santos, 87; 4.º) Leonardo Maia, 60; 5.º) Jaime Pohl, 46; 6.º) Felipe de Nadai, 36; 7.º) Bruno Fortex, 35; 8.º) Rodrigo Meirelles, 29; 9.º) Renan Felipe Campos, 25; e 10º) Sidemar Bonkoski, e Luiz Henrique Camargo, 24 pontos. (Foto: Victor Lara/Divulgação).