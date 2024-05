Tecnologias tornam mobilidade cada vez mais segura e confortável

Estudos indicam que 80% dos acidentes de trânsito são causados por algum tipo de falha humana, mas essa realidade pode ser diferente com a aplicação de tecnologias que ajudam a salvar vidas. Além disso, discutir e refletir sobre a segurança viária e atitudes na área da mobilidade também são essenciais e este é o objetivo do movimento Maio Amarelo que, em 2024, destaca o tema “Paz no trânsito começa por você”, para conscientizar a sociedade sobre o assunto, visando a redução de acidentes.

A Bosch investe constantemente no desenvolvimento de soluções que contribuem para uma mobilidade mais segura e confortável e, segundo uma pesquisa recente da empresa sobre os Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor (ADAS), até 85% dos entrevistados dizem sentir mais segurança na condução do veículo equipado com ao menos alguma dessas tecnologias.

Dentre as mais populares, representando até 35% das vendas no mercado brasileiro, estão o Aviso de Saída de Faixa (LDW), a Frenagem Automática de Emergência (AEB) e o Piloto Automático Adaptativo (ACC), além do Assistentes de Permanência em Faixa (LKA).

Benefícios das tecnologias ADAS:

As soluções de assistência não são tão visíveis aos condutores, porém, fazem toda a diferença. Compostas principalmente por radares, câmeras e sensores, as tecnologias são modulares e atuam de forma independente ou integrada, conforme as funções disponíveis em cada veículo. Veja algumas:

LDW e LKA – ajudam a evitar acidentes causados por desvios não intencionais, por lapso de concentração ou fadiga, por exemplo. O LDW atua emitindo um alerta ao motorista em caso de saída involuntária de faixa, que pode ser um sinal visual, sonoro e/ou tátil (vibração do volante). Já o LKA intervém automaticamente para manter o veículo na faixa;

AEB – pode prevenir até 72% dos acidentes com colisões traseiras ou mesmo atenuar consideravelmente o impacto desses acidentes. Se o radar ou a câmera de vídeo detectar obstáculo à frente do veículo, o sistema é preparado para realizar uma frenagem de emergência e o motorista é notificado. Se o condutor não responder, o sistema realiza uma frenagem parcial e, logo que o motorista pisar no freio, o dispositivo irá aumentar a potência a fim de evitar um acidente. Caso o motorista não responda à manobra de frenagem parcial e o sistema detecte que a colisão é inevitável, a frenagem de emergência é executada;

ACC – responsável por manter a velocidade e a distância correta do veículo à frente de acordo com o fluxo do tráfego. O sistema funciona com alta eficiência mesmo em condições climáticas e de iluminação adversas, como neblina e à noite, garantindo a segurança do motorista e dos passageiros.

Há alguns anos, essas tecnologias eram aplicadas apenas em marcas premium, geralmente em veículos importados, representando menos de 1% dos carros vendidos no Brasil. Atualmente, elas já estão mais presentes em quase todos os segmentos, em um patamar de 22%.

Legislação

A discussão sobre a obrigatoriedade do sistema do AEB e do LDW em veículos produzidos no Brasil está em andamento e sua aprovação representará mais uma conquista para a segurança veicular. Além disso, para motocicletas de baixa cilindrada, a adoção do Sistema Antibloqueio de Frenagem (ABS) é outra medida que também está sendo discutida no país.

Nos últimos 10 anos, é importante destacar que a legislação brasileira tem avançado: em 2014, airbag frontal e ABS passaram a ser exigidos por lei. Em 2019, foi a vez do ABS para motos acima de 300cc. E, desde o início de 2024, o Programa Eletrônico de Estabilidade (ESP®) tornou-se obrigatório. (Ilustração: Bosch/Divulgação).