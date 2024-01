Suzuki Motos tem janeiro de ofertas imperdíveis

A Suzuki Motos do Brasil começa o ano com uma promoção imperdível para os amantes de duas rodas. Neste mês de janeiro, a Suzuki está oferecendo condições exclusivas para todos os modelos da marca.

Para os modelos GSX-S1000, GSX-S1000GT e V-Strom 1050, você pode escolher entre emplacamento total grátis ou um bônus no valor de R$ 3 mil no valor da moto.

Já para os modelos V-Strom 650XT, GSX-S750A e GSX-R1000R, a opção é entre R$ 3 mil de bônus no preço da moto ou taxa 0% no financiamento, com entrada variando de 30% a 60%, conforme o modelo, e parcelamento em até 24 veses.

A lendária Hayabusa não ficou de fora dessa promoção. Você pode comprar o mais icônico modelo Suzuki com R$ 10 mil de desconto e mais emplacamento total grátis.

Visite uma concessionária Suzuki Motos e aproveite as condições especiais para começar o ano com uma moto zero Km.