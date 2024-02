Suzuki Haojue lança grupo de consórcio de 80 meses

A Suzuki Haojue lançou um grupo de consórcio para os modelos da marca, com uma novidade: o prazo de pagamento é de até 80 meses. Até então, o maior prazo oferecido era de 72 parcelas. O grupo está em formação. A inauguração e a realização da primeira assembleia deverão ocorrer até abril. Essa é mais uma opção para quem quer comprar uma Haojue zero KM.

“Quanto maior o prazo de pagamento, menor é o valor da parcela. Por isso, esse novo grupo atende a um leque maior de consumidores”, destaca a diretora de Marketing, Fernanda Toledo. Lembrando que o prazo é em até 80 meses, mas o cliente, se preferir, pode optar por prazos menores.

No consórcio do modelo DR 160, por exemplo, o mais vendido da marca, o valor das parcelas é de R$ 355,44 no plano total em 80 meses. Já o Lindy 125, modelo de menor valor, a parcela é de apenas R$ 252,29 no mesmo plano.

O consórcio é uma excelente alternativa para quem quer comprar uma motocicleta zero KM, porque funciona como uma poupança programada, não existe a cobrança de juros, como os cobrados em financiamentos. Além disse, não há exigências na hora de adquirir uma cota de consórcio. O que será cobrado é o percentual da taxa de administração, o fundo de reserva e o seguro de vida.

Mantendo os pagamentos das parcelas em dia, o consorciado concorrerá mensalmente nas assembleias e tem a possibilidade de ser contemplado na modalidade sorteio ou então na modalidade lance, e consequentemente a possibilidade de retirada do modelo de sua preferência. Por outro lado, se o consorciado deixar de pagar duas parcelas, a cota será automaticamente cancelada.

Entre em contato com uma de nossas concessionárias e garanta já uma cota para adquirir seu modelo Suzuki Haojue favorito.