Suzuki confirma esportiva GSX-10R e naked SV-7S para o Brasil após estreia em Milão

A Suzuki apresentou em Milão, na Itália, dois novos modelos globais: a esportiva GSX-10R e a naked SV-7S. Segundo a marca, ambas as motocicletas estão confirmadas para o mercado brasileiro, embora o cronograma oficial de lançamento e os preços ainda não tenham sido divulgados.

De acordo com o presidente da Suzuki Motor Corporation, Toshihiro Suzuki, o desenvolvimento dos dois projetos buscou ampliar o alcance da marca ao combinar facilidade de pilotagem, conforto e sistemas eletrônicos avançados para diferentes perfis de uso.

GSX-10R estreia pacote com 15 recursos eletrônicos

Nova integrante da família GSX, a GSX-10R chega com carenagem integral, aletas dianteiras inspiradas nas motos de competição da fabricante e proposta versátil, voltada tanto para o deslocamento diário e viagens quanto para o uso em pista. O modelo utiliza o motor K5 de 999 cm³, derivado da linha GSX-R, recalibrado pela marca para entregar respostas progressivas em baixas e médias rotações e aceleração mais vigorosa em regimes elevados.

Na ciclística, a esportiva combina chassi compacto e leve, suspensões ajustáveis e semiguidões que posicionam o piloto inclinado à frente. O tanque tem capacidade para 18 litros, e o conjunto óptico traz farol de LED compacto aliado a um painel colorido TFT.

O principal destaque tecnológico da GSX-10R é o Suzuki Intelligent Ride System (SIRS), que reúne 15 recursos eletrônicos — o maior pacote já aplicado em uma motocicleta da marca. Entre os itens inéditos na linha Suzuki estão:

Controle de deslizamento: atua ao detectar movimentos laterais da roda traseira em curvas;

atua ao detectar movimentos laterais da roda traseira em curvas; Sistema de retenção de freio: mantém a motocicleta parada em subidas, descidas e trechos planos;

mantém a motocicleta parada em subidas, descidas e trechos planos; Sistema de sinalização no solo (SGBS): reforça a visibilidade da moto para pedestres e outros condutores quando as setas são acionadas.

A motocicleta conta ainda com controle de cruzeiro para manter a velocidade selecionada em viagens rodoviárias.

Naked SV-7S mantém motor V-twin com acelerador eletrônico

Revelada simultaneamente no evento italiano, a SV-7S preserva a base mecânica com motor V-twin da SV650, mas passa a contar com acelerador eletrônico. Segundo a fabricante, o ajuste mantém a pulsação característica do propulsor em baixas rotações, entrega torque linear na faixa intermediária e garante respostas suaves até as rotações mais altas.

Voltada ao conforto no trânsito urbano e em viagens, a naked adota guidão largo de alumínio para facilitar manobras, posição de pilotagem ereta, assento ergonômico e farol redondo de LED. No pacote eletrônico, o modelo incorpora controle de tração, para limitar a perda de aderência da roda traseira, e sistema de troca rápida bidirecional (quickshifter), que permite subir e reduzir marchas sem acionar a embreagem.

“Vamos divulgar em breve o cronograma de lançamentos, até porque temos outras novidades pela frente. Mas com certeza a 10R e a SV-7S são modelos que levaremos para o Brasil e que vão atender vários perfis de motociclistas brasileiros”, afirmou Fernanda Toledo, diretora executiva do Grupo J.Toledo, durante a apresentação na Itália.