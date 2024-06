Suspensão do Ford Mustang GTD é obra de arte e ganha vitrine na cabine

Versão mais potente do esportivo já homologada para as ruas, o novo Mustang GTD tem motor V8 5.2 de mais de 800 cv e também traz o estado da arte da tecnologia de suspensão. Para que todos possam admirar essa obra de arte em funcionamento, os designers criaram uma janela especial na cabine.

“A suspensão traseira do Mustang GTD foi projetada para a performance, mas também é algo lindo de se ver e seria uma pena escondê-la”, explica Jim Owens, gerente de marketing do Mustang GTD. “Com essa janela, é possível literalmente ver a suspensão em ação e admirar os detalhes em azul e dourado dos amortecedores”.

Com cerca de 60 centímetros de largura por 25 centímetros de altura, essa vitrine feita de policarbonato com revestimento resistente a arranhões permite observar a engenharia refinada do sistema, trabalhando como um relógio de precisão, tanto estando dentro como fora da cabine. “Com um carro tão capaz como o Mustang GTD, tivemos de fazer algo que fosse simplesmente legal e que os donos gostassem”, diz Owens.

Tecnologia das pistas

Assim como a aerodinâmica ativa, a carroceria de fibra de carbono, as rodas de magnésio e o eixo de transmissão traseiro, a suspensão semiativa do Ford Mustang GTD 2025 é um exemplo de como a Ford está usando o aprendizado das pistas para aprimorar seus veículos de rua. “Nunca fizemos uma suspensão como essa no Mustang”, diz Greg Goodall, engenheiro-chefe do programa Mustang GTD. “Para atender as metas agressivas de tempo de volta que estabelecemos, buscamos inspiração nas corridas para fazer algo realmente avançado. Essa suspensão de última geração é fundamental para transformar um Mustang num Mustang GTD.”

Na suspensão traseira do Mustang GTD, os amortecedores e as molas ficam baixos e entre as rodas traseiras, em vez de alinhados e acima delas. Ela tem um subquadro tubular forte, rígido e eficiente em termos de peso, e amortecedores Adaptive Spool Valve (ASV) da Multimatic que vão além do permitido nas competições.

Capazes de passar da configuração mais suave para a mais firme em apenas 15 milissegundos – seis vezes mais rápido que o piscar do olho humano – os amortecedores ASV adaptam-se continuamente com base no modo de condução, na superfície da estrada e nas informações do motorista para maximizar o contato dos pneus Michelin com o piso.

Cada amortecedor possui duas molas e, ao dirigir na rua, elas trabalham juntas para aumentar o conforto. Ativando o modo Pista, uma das molas é comprimida hidraulicamente, quase dobrando a relação total e rebaixando o veículo cerca de 40 milímetros para otimizar o desempenho na pista. As taxas de mola mais firmes ajudam a manter a área de contato dos pneus com o piso nas acelerações, frenagens e curvas, enquanto a aerodinâmica ativa aumenta o downforce em altas velocidades.

O Mustang GTD estreia nas 24 Horas de Le Mans, em junho, participando depois das 24 Horas de Spa e do Festival de Velocidade de Goodwood. Ele também fará este ano uma volta oficial cronometrada em Nurburgring, na Alemanha, buscando um tempo abaixo de sete minutos. (Fotos: Ford/Divulgação).