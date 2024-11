Stuttgart Porsche inicia operações em Maringá-PR

Está aberta a primeira fase da expansão da Stuttgart Porsche. A maior rede de concessionários da marca alemã do Brasil iniciou as atividades do showroom localizado no Shopping Catuaí, em Maringá-PR. A loja pop-up com 140 m² terá dois carros expostos, com venda de veículos zero km e de produtos Porsche Lifestyle (roupas e outros artigos de uso pessoal temáticos). A loja do shopping funcionará até a abertura da concessionária definitiva na avenida Gaspar Ricardo em 2025.

“É o primeiro passo de uma expansão que será concluída no próximo ano com as aberturas dos Porsche Centers em Maringá e Blumenau e do segundo showroom em São Paulo”, afirma Marcel Visconde, presidente da Stuttgart Porsche. Atualmente, a Stuttgart tem Porsche Centers em São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Rio de Janeiro, além do Service | Body & Paint, centro tecnológico na zona sul de São Paulo, único do Brasil capacitado a reparar baterias de carros elétricos e híbridos e único da América Latina equipado com cabine de restauração de carrocerias de alumínio.

O horário de funcionamento da loja da Stuttgart Porsche acompanha o do Catuaí Shopping: de segunda-feira a sábado das 10 às 22 horas; domingos e feriados das 13 às 19 horas. O Catuaí Shopping fica na Avenida Colombo, 9161. (Fotos: Stuttgart Porsche/Divulgação).