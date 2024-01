Stellantis lança plataforma STLA Large nativa do BEV

A Stellantis N.V. apresentou o STLA Large, sua plataforma totalmente nova, altamente flexível e nativa do BEV que é a base para uma ampla gama de veículos futuros para os mercados globais nos segmentos D e E. A plataforma permite vários recursos de topo de segmento, incluindo energia incorporada, eficiência de carregamento, alto desempenho e condução off-road com classificação Trail. Os veículos de tamanho real baseados no STLA Large são o núcleo da demanda dos clientes nos principais mercados globais e serão usados primeiro no mercado norte-americano nas marcas Dodge, Jeep®, seguidos por outras marcas, incluindo Alfa Romeo, Chrysler e Maserati. Serão oito veículos lançados de 2024 a 2026.

A plataforma STLA Large é projetada com flexibilidade de tecnologia incomparável que permite maiores níveis de diversidade de veículos e qualidade de alto nível e satisfação do cliente a partir de um conjunto básico de componentes, juntamente com processos de fabricação robustos e econômicos que podem ser duplicados em várias fábricas de montagem. Os próximos produtos cobrirão um espectro completo de tipos de veículos, de carros crossovers e SUVs, todos os quais darão aos clientes os benefícios de propulsão elétrica da resposta instantânea de torque combinada com zero emissões. Os anúncios de produtos específicos da marca começarão este ano.

A STLA Large é uma das quatro plataformas globais de BEV, delineadas no EV Day 2021, que sustentam os produtos futuros da empresa e são fundamentais para alcançar as metas ousadas do plano estratégico Stellantis Dare Forward 2030. É a segunda plataforma a ser revelada após o lançamento do melhor STLA Medium da categoria em julho de 2023. O STLA Large será instalado em várias fábricas na Europa e América do Norte e estará disponível em variantes multienergéticas, incluindo combustão híbrida e interna. As marcas icônicas da Stellantis adaptarão os veículos STLA Large para melhor atender às necessidades e desejos de seus clientes, que vão desde a família orientada para o alto desempenho até o off-road 4×4 altamente capaz e o luxo.

A flexibilidade inerente da plataforma permite que engenheiros e projetistas ajustem a distância entre eixos, o comprimento total, a largura e altura totais e a distância ao solo. Uma variedade de módulos de suspensão e suportes do trem de força podem ser empregados para atender aos objetivos de desempenho específicos do veículo, que incluem condução, manuseio e conforto. Os engenheiros podem ajustar dimensões-chave, como o eixo dianteiro à extensão do assoalho, o balanço dianteiro e traseiro ou o piso do habitáculo, para ajustar as capacidades e o desempenho do veículo.

Empregando materiais avançados de alta resistência, a plataforma é otimizada para peso e rigidez para permitir o melhor desempenho da categoria em todo o espectro de tipos de veículos. Os componentes dentro da plataforma são embalados para maximizar o espaço interno utilizável e o armazenamento. Os principais componentes de conforto e desempenho, como o sistema de aquecimento/arrefecimento da cabine, a direção, o assistente de travagem e a propulsão, foram concebidos para minimizar o consumo de energia e melhorar a autonomia de condução.

A flexibilidade inclui os sistemas de propulsão da plataforma monobloco. O STLA Large é projetado e projetado como uma plataforma BEV nativa com a opção de arquiteturas elétricas de 400 volts e 800 volts. Os módulos de acionamento elétrico (EDMs) três em um que incorporam o motor, o inversor de potência e a redução de marchas podem ser configurados nos layouts de tração dianteira, traseira e tração integral. O inversor de potência emprega a tecnologia de semicondutores de carboneto de silício para minimizar as perdas de energia. O desempenho do sistema de propulsão pode ser melhorado durante a vida útil do veículo através de atualizações de software over-the-air.

Com base em objetivos específicos do veículo, a STLA Large aceita melhorias no trem de força, como diferenciais de deslizamento limitados ou desconexões nas extremidades das rodas, que podem melhorar o desempenho ou reduzir o arrasto mecânico para melhorar a eficiência e o alcance. No geral, a plataforma STLA Large tem o potencial de suportar uma potência extrema que superará qualquer um dos motores V-8 Hellcat existentes.

Abraçando a importância de equilibrar autonomia e custo, a plataforma inclui inicialmente opções de baterias com classificações energéticas entre 85 e 118 quilowatts-hora (kWh). A STLA Large visa uma autonomia total de 800 km/500 milhas para sedãs e foi projetada para aceitar facilmente futuras tecnologias de armazenamento de energia quando elas atingirem a prontidão de produção.

A geração inicial de componentes de propulsão tem o potencial de fornecer aceleração de 0-100 km/h (62 mph) na faixa de 2 segundos. O carregamento rápido adicionará até 4,5 kWh por minuto à bateria de 800 volts.

O STLA Large também suporta sistemas de propulsão híbridos e de combustão interna sem comprometer as principais capacidades do veículo. A flexibilidade fornece uma ponte para clientes em todo o mundo durante a transição para a propulsão elétrica e o desenvolvimento de uma rede de carregamento robusta e amplamente disponível. A flexibilidade de projeto inclui configurações de montagem transversal e longitudinal do motor, suportando trens de força FWD/RWD/4×4.

Principais métricas STLA Large:

Faixa de comprimento total: 4.764-5.126 mm (187,6-201,8 polegadas);

Faixa de largura total: 1.897-2.030 mm (74,7-79,9 polegadas);

Distância entre eixos: 2.870-3.075 mm (113,0-121,1 polegadas);

Faixa de afastamento à terra: 5,5-11,3 polegadas (140-288 mm);

Diâmetro máximo do pneu: 858 mm (32,6 polegadas).

As quatro plataformas globais BEV da Stellantis – Pequena, Média, Grande e Frame – são projetadas e desenvolvidas para ciclos de vida prolongados por meio da intercambiabilidade da química da célula de bateria, EDMs, inversores de energia e controle de software. A plataforma STLA Large suporta as tecnologias de veículos elétricos e definidos por software de próxima geração da Stellantis – STLA Brain, STLA SmartCockpit e STLA AutoDrive.

A Stellantis está investindo mais de € 50 bilhões na próxima década em eletrificação para cumprir as metas de atingir um mix de vendas de BEV de carros de passeio de 100% na Europa e 50% de vendas de carros de passeio e caminhões leves nos Estados Unidos até 2030. Para atingir essas metas de vendas, a empresa está garantindo aproximadamente 400 GWh de capacidade de baterias, incluindo o suporte de seis fábricas de baterias na América do Norte e na Europa. A Stellantis planeja ter 48 BEVs no mercado até 2024 e está a caminho de se tornar uma corporação carbono líquido zero até 2038, todos os escopos incluídos, com compensação percentual de um dígito das emissões restantes.