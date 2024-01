Stellantis está com vagas abertas para o Programa de Estágio 2024

A Stellantis, empresa líder do setor automotivo, que detém as marcas Abarth, Citroën, Fiat, Jeep, Peugeot, Ram, entre outras, está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio 2024. O objetivo é encontrar estudantes de graduação com disposição para aprender, com perfil proativo e que tenham afinidade com o mercado da mobilidade e inovação. As vagas disponíveis são para as cidades de Betim e Itaúna (Minas Gerais), Goiana e Jaboatão dos Guararapes (Pernambuco), Porto Real (Rio de Janeiro) e São Paulo (São Paulo) e os interessados podem ser inscrever até 19 de fevereiro de 2024.

Para se candidatarem, os alunos e alunas devem estar cursando graduação nas áreas de: Administração, Ciência da Computação, Comunicação, Publicidade e Propaganda, Design de Produto, Direito, Engenharias, Finanças, Jornalismo, Marketing, Química, entre outros cursos. Além disso, é necessário ter previsão de formação entre 2024 e 2027 (conforme modalidade do curso). O programa oferece ainda vários benefícios, incluindo bolsa-auxílio, transporte, alimentação, plano de saúde, seguro de vida, além da parceria com Gympass. A carga horária é de seis horas diárias, das 8 às 15 horas, com 1 hora de intervalo.

Para o estudante de engenharia mecânica, Leonardo D’Antonino Filho, o estágio na companhia só trouxe boas experiências. “Quando você entra para fazer estágio em uma empresa multinacional, você se surpreende com a grandiosidade. Fiquei impressionado com a Stellantis. Desde que entrei, fui muito acolhido na minha área, os meus colegas de trabalho são muito prestativos e estão sempre dispostos a ajudar e ensinar. Pensar que contribui com a Stellantis, nem que seja um parafuso, é algo muito especial. Entrei para o curso de engenharia mecânica por ser apaixonado por carros, e estar estagiando na Stellantis é uma oportunidade única”, conta o futuro engenheiro, que é estagiário no setor de engenharia de produção da Funilaria.

A Stellantis tem como propósito incentivar o desenvolvimento de estudantes por meio de uma jornada de aprendizado focada em sua formação profissional, fornecendo acesso à uma trilha de desenvolvimento em que poderão se preparar para solucionar os desafios dentro e fora da organização.

As inscrições para o Programa de Estágio Stellantis 2024 vão até dia 19 de fevereiro e podem ser realizadas através do site: https://www.estagiostellantis2024.com.br/.

Todas as etapas do programa de estágio serão realizadas de forma online. Não perca a oportunidade de participar!