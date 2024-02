Smart #3 equipado com o ADAS Valeo é 5 estrelas em segurança

O recém-lançado SUV smart #3 acaba de receber 5 estrelas nos testes Euro NCAP publicados no final de 2023. Um dos destaques do modelo elétrico é o sistema Valeo Smart Safety 360, que inclui sensores, sistemas de detecção, funcionalidades avançadas, câmera frontal inteligente e radares.

O Valeo Smart Safety 360 é um novo sistema de assistência ao motorista (ADAS) fornecido para montadoras que oferece funções de segurança e assistência de estacionamento. Contando com toda a experiência em hardware e software da Valeo, o sistema Smart Safety 360 é uma forma eficiente de oferecer uma ampla gama de funções de segurança e assistência ao estacionamento sem a necessidade de grandes alterações na arquitetura do veículo e, consequentemente, com custo mais baixo.

Graças à sua abordagem de sistema integrado, acessível e escalável, o Smart Safety 360 da Valeo reúne funções L2/L2+ ADAS que atendem aos mais recentes padrões de segurança, como os requisitos GSR1 e NCAP.

Marc Vrecko, Presidente do Valeo Comfort and Driving Assistance Systems Business Group explica: “Com esta nova proposta, as montadoras poderão oferecer mais funções ADAS em seus modelos. Esperamos explorar todo o potencial desse novo produto para tornar nossas tecnologias de segurança para usuários acessíveis a todos”.

Yang Jun, CTO global da smart Automobile, disse: “O smart #3 foi desenvolvido por meio de cooperação com a equipe da Valeo para o desenvolvimento de função de condução inteligente (incluindo arbitragem de função), interpretação e aplicação dos regulamentos da China e da Europa, calibragem e validação dos sistemas. Cumprimos os requisitos dos mais recentes regulamentos de condução inteligente do GSR2.0 europeu no menor prazo possível. No teste Euro NCAP Safety Assist de 2023, o smart #3 recebeu cinco estrelas com a primeira pontuação entre todos os modelos de veículos, mais uma vez confirmando as excelentes capacidades de engenharia e desenvolvimento de ambas as equipes”.

A Valeo é líder mundial em ADAS e líder de mercado no negócio de câmeras frontais inteligentes, com mais de 20 milhões de unidades produzidas desde 2019. Com o maior portfólio de soluções ADAS do mercado, a Valeo oferece sólida liderança em software, unidades computacionais, sistemas de assistência à condução e automação de veículos.