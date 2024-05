Sistemas de segurança dos DAF XF reduzem os riscos de acidentes

Alinhada com o movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito, a DAF Caminhões projeta seus veículos para oferecer um desempenho eficiente e priorizar a segurança dos condutores e demais envolvidos no tráfego rodoviário. Os caminhões DAF XF possuem um dos mais seguros sistemas embarcados que reduzem os riscos de ocorrências nas viagens.

“Durante o Maio Amarelo, temos a oportunidade de conscientizar ainda mais nossos clientes sobre os principais itens de segurança disponíveis nos nossos caminhões. Na DAF, investimos constantemente em tecnologias para oferecer funcionalidades de alta performance para garantir segurança para os motoristas e os outros usuários. Os modelos da marca apresentam um pacote de equipamentos completo para todas as situações da estrada”, explica Alekson Felício, Gerente de Engenharia de Vendas e Planejamento de Produto DAF Brasil.

Diferenciais competitivos

Os caminhões DAF XF dispõem de um conjunto de trem de força de alta tecnologia, com atributos como chicote com espuma injetada; bloco do motor em ferro fundido CGI; turbocompressor de geometria variável (VTG); sistema de regeneração dos gases de escape (EGR) e sistema de injeção PACCAR Common-rail, entre outros. O motor conta com freio motor PACCAR MX Engine Brake de 490cv (360kW) e três estágios, promovendo maior vida útil do sistema de freio primário do veículo e proporcionando menor ruído, vibração e mais segurança durante a condução.

Proteção estendida para todos

Já o Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) ajuda o caminhoneiro a manter uma distância segura dos veículos à sua frente ao adequar a velocidade do caminhão a de outros usuários na via. Se o ACC identificar um condutor mais devagar à frente, ele desacelerará automaticamente, conforme a configuração de sensibilidade definida pelo motorista. Vale ressaltar que o ACC não freia o caminhão completamente e, se necessário, reduzirá a velocidade até 30 km/h. Se não for suficiente para manter a distância em relação ao veículo à frente, o motorista receberá um alerta para assumir o controle.

Sistema de frenagem de emergência

Outro equipamento indispensável para evitar acidentes é o AEBS (Sistema de Frenagem de Emergência Avançado) que detecta outros veículos na pista por conta do monitoramento realizado por um sistema de radar instalado na grade frontal dos caminhões. Caso seja identificada uma possível colisão, o AEBS emite um alerta audiovisual no painel de instrumentos, o FCW, para que o motorista reduza a velocidade do caminhão. Se isso não ocorrer, o AEBS inicia a frenagem de emergência automaticamente para evitar uma colisão com o veículo à frente.

Confiabilidade nos momentos adversos

O Sistema de Regulação Antipatinagem (ASR), também conhecido como Controle de Tração, evita que os pneus do caminhão deslizem durante o processo de aceleração e nas curvas. A tecnologia verifica a velocidade de todas as rodas trativas durante a direção de superfícies de baixa aderência. Caso o ASR detecte algo fora do comum, um aviso aparecerá no painel do motorista. Este aviso aparece caso seja identificada uma diferença de 2,5 km/h entre as rodas de tração, o que significa que uma ou mais rodas podem começar a derrapar em um, ou ambos os lados. Para corrigir essa diferença de velocidade, o sistema, junto do EBS, freia a roda que não está desempenhando corretamente e, se necessário, interrompe a aceleração do motor.

Para completar, o Bloqueio dos Diferenciais, por sua vez, auxilia nas situações de baixa aderência, evitando que o caminhão perca tração ou fique atolado. Esse sistema deve ser ativado quando o veículo estiver parado e é utilizado quando as rodas do mesmo eixo se movimentam na mesma velocidade e com a mesma distribuição de força. Já o bloqueio longitudinal funciona para que os eixos trativos trabalhem na mesma condição de tração, em veículos 6×4, distribuindo igualmente a força. O sistema ajuda o motorista a controlar o veículo em condições adversas de solo, como estradas não pavimentadas que podem gerar perda de tração em um dos eixos trativos, o que pode levar o caminhão a atolar.

Tecnologias para reforçar a atenção ao volante

O Controle de Estabilidade do Veículo (VSC) ajuda o motorista a manter o controle do veículo em situações atípicas e durante as manobras críticas como curvas fechadas. O sistema utiliza vários sensores que identificam possíveis perdas de controle do caminhão. Caso haja alguma situação crítica, como uma curva, derrapagem ou ameaça de tombamento, o mecanismo diminui a potência do motor e, se necessário, ativa o sistema de freios nas rodas apropriadas para colocá-lo de volta na linha. Para evitar situações ainda mais complicadas, um aviso aparece no painel indicando que o dispositivo está ativo, e que uma manobra deve ser feita para manter o controle do veículo.

Para auxiliar durante a condução em rodovias, o Sistema de Alerta de Saída de Faixa (LDWS) emite um aviso sonoro quando o caminhão ultrapassa os limites da faixa na pista, alertando o motorista em caso de desatenção. O LDWS funciona por meio de uma câmera instalada no para-brisa que rastreia a posição do veículo na pista, emitindo um alerta sonoro nos alto-falantes do lado em que o condutor ultrapassar as marcações de limite da pista e se o veículo estiver prestes a mudar de faixa sem sinalização adequada. O sistema é ativado automaticamente ao ligar a ignição e gera alertas quando o caminhão está trafegando acima de 60 km/h. Para desativá-lo, basta pressionar o botão no painel de controle quando necessário. Com sua capacidade de detectar e alertar sobre possíveis desvios de trajetória, o LDWS se mostra uma ferramenta importante para reduzir os riscos associados aos pontos cegos – áreas fora do alcance da visibilidade do motorista – durante a condução em estradas e rodovias.

Segurança na pista é prioridade para a DAF

O Sistema de Monitoramento de Pressão dos Pneus (TPMS) permite ao motorista verificar a pressão e temperatura dos pneus. Essas informações chegam até o painel de instrumentos com o objetivo de facilitar nas inspeções diárias do motorista. Com a pressão ideal definida por meio do computador de bordo, o TPMS avisa automaticamente se a pressão de um, ou mais pneus, estiver muito alta ou baixa em relação ao que foi definido como referência. A boa calibração deste item contribui para o menor desgaste e, ainda, eleva a eficiência energética dos caminhões. (Foto: DAF/Divulgação).